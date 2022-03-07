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Цена на алюминий установила новый рекорд
Цена на алюминий установила новый рекорд
Сырьевые цены 7 марта в целом значительно растут на опасениях в связи с ситуацией вокруг РФ и Украины 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T18:00+0400
2022-03-07T18:00+0400
2022-03-07T18:00+0400
экономика
россия
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обострение ситуации вокруг украины 2022
украина
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Цена на алюминий в ходе торгов 7 марта достигла рекорда и впервые в истории перевалила за 4 тысячи долларов за тонну: из-за этого более чем на треть возросли котировки "Русала" в Гонконге, свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.Стоимость алюминия поднималась в ходе торгов понедельника до 4 073,5 доллара, что стало новым рекордом, приводит агентство Франс Пресс котировки Лондонской биржи металлов (LME).Эксперты утверждают, что сырьевые цены 7 марта в целом сильно растут на опасениях в связи с ситуацией вокруг РФ и Украины. Инвесторы опасаются перебоев в поставках. Так, газ на бирже в Европе также подорожал до исторического рекорда; подскочили и цены на нефть, находящиеся на многолетних максимумах.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, россия, в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина
Цена на алюминий установила новый рекорд
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Сырьевые цены 7 марта в целом значительно растут на опасениях в связи с ситуацией вокруг РФ и Украины
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik.
Цена на алюминий в ходе торгов 7 марта достигла рекорда и впервые в истории перевалила за 4 тысячи долларов за тонну: из-за этого более чем на треть возросли котировки "Русала" в Гонконге, свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости
.
Стоимость алюминия поднималась в ходе торгов понедельника до 4 073,5 доллара, что стало новым рекордом, приводит агентство Франс Пресс котировки Лондонской биржи металлов (LME).
Отмечается, что при условии такого роста акции российского алюминиевого гиганта "Русал" на Гонконгской фондовой бирже подскочили в цене на 34,1%, до 4,8 гонконгского доллара.
Эксперты утверждают, что сырьевые цены 7 марта в целом сильно растут на опасениях в связи с ситуацией вокруг РФ и Украины. Инвесторы опасаются перебоев в поставках. Так, газ на бирже в Европе также подорожал до исторического рекорда; подскочили и цены на нефть, находящиеся на многолетних максимумах.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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