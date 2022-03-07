https://sputnik-georgia.ru/20220307/tsena-na-alyuminiy-ustanovila-novyy-rekord-265040516.html

Цена на алюминий установила новый рекорд

Цена на алюминий установила новый рекорд

Сырьевые цены 7 марта в целом значительно растут на опасениях в связи с ситуацией вокруг РФ и Украины 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T18:00+0400

2022-03-07T18:00+0400

2022-03-07T18:00+0400

экономика

россия

в мире

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Цена на алюминий в ходе торгов 7 марта достигла рекорда и впервые в истории перевалила за 4 тысячи долларов за тонну: из-за этого более чем на треть возросли котировки "Русала" в Гонконге, свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.Стоимость алюминия поднималась в ходе торгов понедельника до 4 073,5 доллара, что стало новым рекордом, приводит агентство Франс Пресс котировки Лондонской биржи металлов (LME).Эксперты утверждают, что сырьевые цены 7 марта в целом сильно растут на опасениях в связи с ситуацией вокруг РФ и Украины. Инвесторы опасаются перебоев в поставках. Так, газ на бирже в Европе также подорожал до исторического рекорда; подскочили и цены на нефть, находящиеся на многолетних максимумах.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, россия, в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина