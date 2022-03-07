https://sputnik-georgia.ru/20220307/v-gruzii-nachalas-registratsiya-na-grantovyy-konkurs-dlya-studentov-265036199.html
В Грузии началась регистрация на грантовый конкурс для студентов
В Грузии началась регистрация на грантовый конкурс для студентов
Принять участие в конкурсе могут те студенты, которые хотят получить финансирование учебы или же повысить его 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T19:09+0400
2022-03-07T19:09+0400
2022-03-07T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Регистрация на грантовый конкурс для студентов стартовала в Грузии с 7 марта и продлится до 4 апреля, 18:00, говорится в сообщении на сайте Национального центра экзаменов и оценок Грузии.Регистрация проходит на сайте Национального центра экзаменов и оценок Грузии: online.naec.ge.Перед регистрацией желающие должны заплатить сумму в размере 10 лари. В том случае, если участник обратиться к Национальному центру экзаменов и оценок Грузии с просьбой снять его с конкурса до 4 апреля, сумма будет возвращена обратно.В регионах заявки на участие в конкурсе принимаются в образовательных ресурс-центрах, а также по электронному адресу: gancxadebebi@naec.ge.В том случае, если студент не сможет успешно сдать экзамен и улучшить грант, у него сохранится то финансирование, которое у него было до участия в конкурсе, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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студенты, грузия, новости, общество, образование в грузии, образование
В Грузии началась регистрация на грантовый конкурс для студентов
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Принять участие в конкурсе могут те студенты, которые хотят получить финансирование учебы или же повысить его
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Регистрация на грантовый конкурс для студентов стартовала в Грузии с 7 марта и продлится до 4 апреля, 18:00, говорится в сообщении на сайте Национального центра экзаменов и оценок Грузии.
Регистрация проходит на сайте Национального центра экзаменов и оценок Грузии: online.naec.ge
.
Принять участие в конкурсе могут те студенты, которые хотят получить финансирование учебы или же повысить его. Обязательное условие – у учащегося не должен быть прекращен статус студента.
Перед регистрацией желающие должны заплатить сумму в размере 10 лари. В том случае, если участник обратиться к Национальному центру экзаменов и оценок Грузии с просьбой снять его с конкурса до 4 апреля, сумма будет возвращена обратно.
В регионах заявки на участие в конкурсе принимаются в образовательных ресурс-центрах, а также по электронному адресу: gancxadebebi@naec.ge.
В том случае, если студент не сможет успешно сдать экзамен и улучшить грант, у него сохранится то финансирование, которое у него было до участия в конкурсе, отмечают
в ведомстве.
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