https://sputnik-georgia.ru/20220307/v-gruzii-nachalas-registratsiya-na-grantovyy-konkurs-dlya-studentov-265036199.html

В Грузии началась регистрация на грантовый конкурс для студентов

В Грузии началась регистрация на грантовый конкурс для студентов

Принять участие в конкурсе могут те студенты, которые хотят получить финансирование учебы или же повысить его 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T19:09+0400

2022-03-07T19:09+0400

2022-03-07T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Регистрация на грантовый конкурс для студентов стартовала в Грузии с 7 марта и продлится до 4 апреля, 18:00, говорится в сообщении на сайте Национального центра экзаменов и оценок Грузии.Регистрация проходит на сайте Национального центра экзаменов и оценок Грузии: online.naec.ge.Перед регистрацией желающие должны заплатить сумму в размере 10 лари. В том случае, если участник обратиться к Национальному центру экзаменов и оценок Грузии с просьбой снять его с конкурса до 4 апреля, сумма будет возвращена обратно.В регионах заявки на участие в конкурсе принимаются в образовательных ресурс-центрах, а также по электронному адресу: gancxadebebi@naec.ge.В том случае, если студент не сможет успешно сдать экзамен и улучшить грант, у него сохранится то финансирование, которое у него было до участия в конкурсе, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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