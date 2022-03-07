https://sputnik-georgia.ru/20220307/v-gruziyu-zavezut-esche-200-naimenovaniy-medikamentov-iz-turtsii-265032742.html

В Грузию завезут еще 200 наименований медикаментов из Турции

В Грузию завезут еще 200 наименований медикаментов из Турции

Власти Грузии вышли на альтернативный фармацевтический рынок, тем самым понизив цены на медикаменты 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T15:10+0400

2022-03-07T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. В Грузию завезут около 200 наименований турецких медикаментов, которые заменят импортированные из других стран препараты, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили на брифинге в понедельник.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. Ранее в Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже ввезли 32 наименования препарата.По словам Азарашвили, многие в Грузии скептически относились к вопросу открытия турецкого фармарынка и не верили в реальность снижения цен на медикаменты."Сегодня у нас уже реальность, которую мы ожидали", – отметил министр.В понедельник запланирована встреча Азарашвили с турецким коллегой Фахреттином Коджа в Тбилиси. По словам Азарашвили, на встрече также будут достигнуты важные соглашения по поводу качества препаратов.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ввоз дешевых медикаментов из Турции будет большим облегчением для граждан. По его словам, высокие цены на медикаменты абсолютно неприемлемы, именно поэтому правительство соответствующе отреагировало и нашло выход из ситуации.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, турция, здравоохранение в грузии, аптека