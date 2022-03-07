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Власти Турции продолжат работу над инициативами о прекращении огня на Украине
Власти Турции продолжат работу над инициативами о прекращении огня на Украине
Накануне состоялись телефонные переговоры президентов Турции и РФ Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, посвященные ситуации на Украине 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T13:02+0400
2022-03-07T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Турецкие власти намерены продолжить инициативы, дабы прекращение огня на Украине стало постоянным, а мирные переговоры дали результаты, заявил официальный представитель президента Республики Ибрагим Калын.Шестого марта прошли телефонные переговоры лидеров Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Они были посвящены ситуации на Украине и продлились около часа.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, турция, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, в мире, новости
Власти Турции продолжат работу над инициативами о прекращении огня на Украине
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Накануне состоялись телефонные переговоры президентов Турции и РФ Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, посвященные ситуации на Украине
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Турецкие власти намерены продолжить инициативы, дабы прекращение огня на Украине стало постоянным, а мирные переговоры дали результаты, заявил официальный представитель президента Республики Ибрагим Калын.
Шестого марта прошли телефонные переговоры лидеров Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Они были посвящены ситуации на Украине и продлились около часа.
"Мы приветствуем объявленное прекращение огня в Украине для эвакуации мирных жителей. Мы продолжим наши инициативы под руководством нашего президента, чтобы прекращение огня стало постоянным, а мирные переговоры дали результаты", – написал Калын в Twitter.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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