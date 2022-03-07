https://sputnik-georgia.ru/20220307/vlasti-turtsii-prodolzhat-rabotu-nad-initsiativami-o-prekraschenii-ognya-na-ukraine-265029332.html

Власти Турции продолжат работу над инициативами о прекращении огня на Украине

Власти Турции продолжат работу над инициативами о прекращении огня на Украине

Накануне состоялись телефонные переговоры президентов Турции и РФ Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, посвященные ситуации на Украине 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T13:02+0400

2022-03-07T13:02+0400

2022-03-07T13:02+0400

россия

турция

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/06/251380637_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_e43d6f509d4359cbd1e6aec0f010044e.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Турецкие власти намерены продолжить инициативы, дабы прекращение огня на Украине стало постоянным, а мирные переговоры дали результаты, заявил официальный представитель президента Республики Ибрагим Калын.Шестого марта прошли телефонные переговоры лидеров Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Они были посвящены ситуации на Украине и продлились около часа.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

турция

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, турция, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, в мире, новости