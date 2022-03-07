https://sputnik-georgia.ru/20220307/vrach-nazval-glavnyy-priznak-kovidnogo-kashlya-264975566.html

Врач назвал главный признак ковидного кашля

Врач назвал главный признак ковидного кашля

Врачи отмечают, что "ковидный" кашель имеет свое отличие и с ним надо быть поосторожней

2022-03-07T06:34+0400

2022-03-07T06:34+0400

2022-03-07T06:34+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Иммунологи назвали главный признак кашля, который встречается при заражении коронавирусом.Врачи отмечают, что ковидный кашель имеет свое отличие – выделяется очень мало мокроты.Оказалось, что воспаление во время коронавируса идет очень глубоко, поэтому мокроты выделяется либо мало, либо не выделяется вообще.Врачи поясняют, что при легком течении коронавируса кашель может быть не таким сильным. Мокрота может появиться, когда коронавирус у пациента длится долго и к нему присоединяется бактериальная флора.Поэтому специалисты подчеркивают, что определить есть ли у пациента коронавирус, может только тест.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

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Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

советы врачей, здоровье, новости, коронавирус covid-19, общество