https://sputnik-georgia.ru/20220307/vrach-nazval-glavnyy-priznak-kovidnogo-kashlya-264975566.html
Врач назвал главный признак ковидного кашля
Врач назвал главный признак ковидного кашля
Врачи отмечают, что "ковидный" кашель имеет свое отличие и с ним надо быть поосторожней
2022-03-07T06:34+0400
2022-03-07T06:34+0400
2022-03-07T06:34+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Иммунологи назвали главный признак кашля, который встречается при заражении коронавирусом.Врачи отмечают, что ковидный кашель имеет свое отличие – выделяется очень мало мокроты.Оказалось, что воспаление во время коронавируса идет очень глубоко, поэтому мокроты выделяется либо мало, либо не выделяется вообще.Врачи поясняют, что при легком течении коронавируса кашель может быть не таким сильным. Мокрота может появиться, когда коронавирус у пациента длится долго и к нему присоединяется бактериальная флора.Поэтому специалисты подчеркивают, что определить есть ли у пациента коронавирус, может только тест.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Лика Пирвели
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лика Пирвели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg
советы врачей, здоровье, новости, коронавирус covid-19, общество
Врач назвал главный признак ковидного кашля
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Врачи отмечают, что ковидный кашель имеет свое отличие и с ним надо быть поосторожней
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Иммунологи назвали главный признак кашля, который встречается при заражении коронавирусом.
Врачи отмечают, что ковидный кашель имеет свое отличие – выделяется очень мало мокроты.
Оказалось, что воспаление во время коронавируса идет очень глубоко, поэтому мокроты выделяется либо мало, либо не выделяется вообще.
Однако специалисты поясняют: отсутствие мокроты не означает наличие коронавируса. Также только по кашлю определять коронавирус не стоит, так как вероятность возникновения ошибки высока.
Врачи поясняют, что при легком течении коронавируса кашель может быть не таким сильным. Мокрота может появиться, когда коронавирус у пациента длится долго и к нему присоединяется бактериальная флора.
Поэтому специалисты подчеркивают, что определить есть ли у пациента коронавирус, может только тест.
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