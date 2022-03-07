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ВС России объявляют режим тишины с 10:00 для выхода людей из городов Украины
ВС России объявляют режим тишины с 10:00 для выхода людей из городов Украины
Мирные жители смогут покинуть города – Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T10:04+0400
2022-03-07T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Российские вооруженные силы после просьбы французского президента Эммануэля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину объявляют с 10:00 режим тишины и открывают гуманитарные коридоры, пишет РИА Новости.Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине.Таким образом, мирные жители смогут покинуть Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы.Между тем в штабе отметили, что ожидают от официальной киевской власти, а также от руководства городов конкретных действий.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, в мире, новости, харьков, киев
ВС России объявляют режим тишины с 10:00 для выхода людей из городов Украины
10:04 07.03.2022 (обновлено: 10:38 07.03.2022) Подписаться на
Мирные жители смогут покинуть города – Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik.
Российские вооруженные силы после просьбы французского президента Эммануэля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину объявляют с 10:00 режим тишины и открывают гуманитарные коридоры, пишет РИА Новости
.
Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине.
Таким образом, мирные жители смогут покинуть Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы.
"При этом на период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применением БПЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны", – подчеркивается в заявлении.
Между тем в штабе отметили, что ожидают от официальной киевской власти, а также от руководства городов конкретных действий.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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