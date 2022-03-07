https://sputnik-georgia.ru/20220307/vs-rossii-obyavlyayut-rezhim-tishiny-s-1000-dlya-vykhoda-lyudey-iz-gorodov-ukrainy-265022383.html

ВС России объявляют режим тишины с 10:00 для выхода людей из городов Украины

ВС России объявляют режим тишины с 10:00 для выхода людей из городов Украины

Мирные жители смогут покинуть города – Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Российские вооруженные силы после просьбы французского президента Эммануэля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину объявляют с 10:00 режим тишины и открывают гуманитарные коридоры, пишет РИА Новости.Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине.Таким образом, мирные жители смогут покинуть Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы.Между тем в штабе отметили, что ожидают от официальной киевской власти, а также от руководства городов конкретных действий.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, в мире, новости, харьков, киев