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Зачем российское судно вошло в порт Батуми?
Зачем российское судно вошло в порт Батуми?
Глава Аджарии прокомментировал заход в порт Батуми сухогруза под российским флагом 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T17:11+0400
2022-03-07T17:11+0400
2022-03-07T17:14+0400
грузия
батуми
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Сухогруз под флагом России "Леонид Пестриков", который зашел в порт Батуми, не нарушал закона, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.Информация о том, что в Батумский порт зашло судно под российским флагом, появилась сегодня в оппозиционных СМИ.По его словам, груз, который вез корабль, предназначался для Грузии. В Батуми "Леонид Пестриков" прибыл из Стамбула.Торнике Рижвадзе призвал журналистов не заниматься раздуванием скандалов."У вас что, сегодня больше проблем нет?"- спросил Рижвадзе у представителей СМИ.Сухогруз "Леонид Пестриков" был спущен на воду 12 февраля 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, батуми, торнике рижвадзе, новости
Зачем российское судно вошло в порт Батуми?
17:11 07.03.2022 (обновлено: 17:14 07.03.2022) Подписаться на
Глава Аджарии прокомментировал заход в порт Батуми сухогруза под российским флагом
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Сухогруз под флагом России "Леонид Пестриков", который зашел в порт Батуми, не нарушал закона, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Информация о том, что в Батумский порт зашло судно под российским флагом, появилась сегодня в оппозиционных СМИ.
"Насколько мне известно, у судов под таким флагом не возникает проблем с обслуживанием в портах стран ЕС. Ни правила, ни закон не нарушаются", — сказал Торнике Рижвадзе.
По его словам, груз, который вез корабль, предназначался для Грузии. В Батуми "Леонид Пестриков" прибыл из Стамбула.
Торнике Рижвадзе призвал журналистов не заниматься раздуванием скандалов.
"У вас что, сегодня больше проблем нет?"- спросил Рижвадзе у представителей СМИ.
Сухогруз "Леонид Пестриков" был спущен на воду 12 февраля 2021 года.
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