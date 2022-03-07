https://sputnik-georgia.ru/20220307/zachem-rossiyskoe-sudno-voshlo-v-port-batumi--265040755.html

Зачем российское судно вошло в порт Батуми?

Зачем российское судно вошло в порт Батуми?

Глава Аджарии прокомментировал заход в порт Батуми сухогруза под российским флагом 07.03.2022, Sputnik Грузия

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грузия

батуми

торнике рижвадзе

новости

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Сухогруз под флагом России "Леонид Пестриков", который зашел в порт Батуми, не нарушал закона, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.Информация о том, что в Батумский порт зашло судно под российским флагом, появилась сегодня в оппозиционных СМИ.По его словам, груз, который вез корабль, предназначался для Грузии. В Батуми "Леонид Пестриков" прибыл из Стамбула.Торнике Рижвадзе призвал журналистов не заниматься раздуванием скандалов."У вас что, сегодня больше проблем нет?"- спросил Рижвадзе у представителей СМИ.Сухогруз "Леонид Пестриков" был спущен на воду 12 февраля 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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