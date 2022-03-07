https://sputnik-georgia.ru/20220307/zaklyuchennye-v-gruzii--poslednie-dannye-265017389.html

Заключенные в Грузии – последние данные

Заключенные в Грузии – последние данные

Около 20% заключенных в Грузии это те, кто ждет приговора 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T07:01+0400

2022-03-07T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. По данным на декабрь 2021 года, в пенитенциарных учреждениях Грузии содержатся 9 203 заключенных или 0,25% населения страны, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики.Из общего числа заключенных 8 902 мужчины и 301 женщина.Во всех 13 пенитенциарных учреждениях находятся 7 340 осужденных, то есть 79,8% от общего числа заключенных. Остальные 1 863 – это обвиняемые, которые ждут приговора, сказано в материалах.Больше всего осужденных (25%) отбывают наказание в пенитенциарном учреждении №15 – Ксанская тюрьма в Мцхетском районе.Основная часть заключенных приходится на две возрастные группы: 31-35 и 41-49 лет.Своего приговора по данным на конец 2021 года ожидали 15 несовершеннолетних. Наказание в пенитенциарных учреждениях отбывали 33 подростка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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