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Бадри Джапаридзе отказался от участия в промежуточных выборах в парламент
Бадри Джапаридзе отказался от участия в промежуточных выборах в парламент
Политик принял решение из-за событий на Украине 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T07:01+0400
2022-03-08T07:01+0400
2022-03-08T09:18+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии", бывший депутат парламента Бадри Джапаридзе принял решение снять свою кандидатуру в мажоритарные депутаты от города Рустави на промежуточных выборах в парламент.Ранее, в конце февраля, Джапаридзе заявил, что из-за событий на Украине приостанавливает на неопределенный срок свою избирательную кампанию и призвал власти перенести дату выборов.По словам Джапаридзе, он принял такое решение, несмотря на то, что шансы на победу были достаточно высоки и руководствовался настроем избирателей.Выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от округа Рустави-Гардабани пройдут 2 апреля. О планах Джапаридзе принять участие в выборах стало известно сразу после того, как парламент лишил его депутатского мандата 15 февраля. Основанием стал судебный приговор.Ситуация на УкраинеВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, украина
Бадри Джапаридзе отказался от участия в промежуточных выборах в парламент
07:01 08.03.2022 (обновлено: 09:18 08.03.2022) Подписаться на
Политик принял решение из-за событий на Украине
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии", бывший депутат парламента Бадри Джапаридзе принял решение снять свою кандидатуру в мажоритарные депутаты от города Рустави на промежуточных выборах в парламент.
Ранее, в конце февраля, Джапаридзе заявил, что из-за событий на Украине приостанавливает на неопределенный срок свою избирательную кампанию и призвал власти перенести дату выборов.
"Это абсолютно неподходящее время для предвыборной кампании, и я принял такое решение после общения с партнерами, которые выразили готовность его поддержать. Я встретился со всеми. Они сказали, что сейчас избирательная кампания – это просто безнравственность и безответственность", – сказал Джапаридзе.
По словам Джапаридзе, он принял такое решение, несмотря на то, что шансы на победу были достаточно высоки и руководствовался настроем избирателей.
Выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от округа Рустави-Гардабани пройдут 2 апреля. О планах Джапаридзе принять участие в выборах стало известно сразу после того, как парламент лишил его депутатского мандата 15 февраля. Основанием стал судебный приговор.
Ситуация на Украине
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.
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