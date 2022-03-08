https://sputnik-georgia.ru/20220308/basketbolist-tornike-shengeliya-pereshel-v-italyanskiy-klub-virtus-265071100.html

Баскетболист Торнике Шенгелия перешел в итальянский клуб "Виртус"

Баскетболист Торнике Шенгелия перешел в итальянский клуб "Виртус"

Об уходе из московского ЦСКА Шенгелия объявил в конце февраля. Теперь он продолжит карьеру в итальянском клубе Virtus Segafredo Bologna 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T23:23+0400

2022-03-08T23:23+0400

2022-03-08T23:23+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, покинувший московский ЦСКА, перешел в итальянский клуб "Виртус".Шенгелия продолжит карьеру в итальянском клубе Virtus Segafredo Bologna. Соглашение будет действовать до 30 июня 2022 года.Исполнительный директор "Виртуса" Лука Баральди говорит, что доволен тем, что теперь в клубе появился Шенгелия, и выражает благодарность президенту клуба Массимо Дзанетти."Я думаю, что слов недостаточно, чтобы выразить нашу благодарность нашему президенту Массимо Дзанетти за достижение соглашения и объявление о вступлении в нашу команду величайшего игрока Торнике Шенгелия. Он еще больше улучшит технику и опыт нашей команды на национальном и международном уровнях", - сказал Баральди.Об уходе из московского ЦСКА Шенгелия объявил в конце февраля. Покинул команду Шенгелия по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной.Шенгелия выступал за ЦСКА с лета 2020 года. В московский клуб грузинский баскетболист перешел из испанской "Басконии", за которую выступал на протяжении шести сезонов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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цска, торнике шенгелия, спорт, новости, в мире, баскетбол