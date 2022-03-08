https://sputnik-georgia.ru/20220308/bezdomnye-semi-adzharii-poluchat-kvartiry-v-oktyabre--265078134.html

Бездомные семьи Аджарии получат квартиры в октябре

Бездомные семьи Аджарии получат квартиры в октябре

Обеспечение семей, оставшихся без крова, является одним из приоритетов правительства Аджарии 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T23:50+0400

2022-03-08T23:50+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Оставшиеся без жилья 100 семей из Аджарии получат квартиры в Батуми в октябре этого года.Обеспечение семей, оставшихся без крова, является одним из приоритетов правительства Аджарии. Одной из программ обеспечения таких семей является строительство т.н. "социального жилья"."Социальное жилье" - это дома, построенные государством, которые граждане Грузии могут выкупить у него по дешевой цене.По условиям, такое жилье могут приобрести бездомные семьи со стабильным доходом, равным двойному размеру ежемесячного взноса за дом. Размер взноса зависит от числа членов семьи и начинается от 400 лари. Сами квартиры небольшие – минимальная площадь квартиры на семью из одного двух человек – 37 квадратных метров.Согласно информации правительства Аджарии, к октябрю 2022 года в рамках программы "социального жилья" будет завершено строительство четырех домов, в которых квартиры смогут приобрести 100 семей. Стоимость проекта составляет 8,4 миллиона лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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