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Бездомные семьи Аджарии получат квартиры в октябре
Бездомные семьи Аджарии получат квартиры в октябре
Обеспечение семей, оставшихся без крова, является одним из приоритетов правительства Аджарии 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T23:50+0400
2022-03-08T23:50+0400
2022-03-08T23:50+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Оставшиеся без жилья 100 семей из Аджарии получат квартиры в Батуми в октябре этого года.Обеспечение семей, оставшихся без крова, является одним из приоритетов правительства Аджарии. Одной из программ обеспечения таких семей является строительство т.н. "социального жилья"."Социальное жилье" - это дома, построенные государством, которые граждане Грузии могут выкупить у него по дешевой цене.По условиям, такое жилье могут приобрести бездомные семьи со стабильным доходом, равным двойному размеру ежемесячного взноса за дом. Размер взноса зависит от числа членов семьи и начинается от 400 лари. Сами квартиры небольшие – минимальная площадь квартиры на семью из одного двух человек – 37 квадратных метров.Согласно информации правительства Аджарии, к октябрю 2022 года в рамках программы "социального жилья" будет завершено строительство четырех домов, в которых квартиры смогут приобрести 100 семей. Стоимость проекта составляет 8,4 миллиона лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Бездомные семьи Аджарии получат квартиры в октябре
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Обеспечение семей, оставшихся без крова, является одним из приоритетов правительства Аджарии
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Оставшиеся без жилья 100 семей из Аджарии получат квартиры в Батуми в октябре этого года.
Обеспечение семей, оставшихся без крова, является одним из приоритетов правительства Аджарии. Одной из программ обеспечения таких семей является строительство т.н. "социального жилья".
"Социальное жилье" - это дома, построенные государством, которые граждане Грузии могут выкупить у него по дешевой цене.
По условиям, такое жилье могут приобрести бездомные семьи со стабильным доходом, равным двойному размеру ежемесячного взноса за дом. Размер взноса зависит от числа членов семьи и начинается от 400 лари.
Сами квартиры небольшие – минимальная площадь квартиры на семью из одного двух человек – 37 квадратных метров.
Согласно информации правительства Аджарии, к октябрю 2022 года в рамках программы "социального жилья" будет завершено строительство четырех домов, в которых квартиры смогут приобрести 100 семей. Стоимость проекта составляет 8,4 миллиона лари.
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