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Еврокомиссия оценит заявку Грузии на вступление в ЕС
Еврокомиссия оценит заявку Грузии на вступление в ЕС
Грузия и Молдова направили заявки на вступление в Евросоюз 3 марта 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T00:02+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) договорился поручить Европейской комиссии дать заключения по заявкам Грузии, Молдавии и Украины на вступление в ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на председательство Франции в Совете ЕС.Грузия и Молдова направили заявки на вступление в Евросоюз 3 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал аналогичную заявку 28 февраля."Постоянные представители договорились поручить Европейской комиссии подготовить свою оценку заявок на вступление в ЕС, представленных Украиной, Грузией и Молдавией. Соответствующее письмо будет подготовлено по письменной процедуре и согласовано Советом Европейского союза", - говорится в сообщении.На решение COREPER уже отреагировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что заявка Киева на вступление в ЕС будет рассмотрена "в ближайшее время".В свою очередь, глав МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева, чтобы заявка Украины на вступление в ЕС рассматривалась отдельно от Грузии и Молдовы. По мнению Кулеба, "подача Молдавией и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель".Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, в мире, владимир путин, владимир зеленский, украина, киев, молдова, мид украины, обострение ситуации вокруг украины 2022
Еврокомиссия оценит заявку Грузии на вступление в ЕС
00:02 08.03.2022 (обновлено: 00:10 08.03.2022) Подписаться на
Грузия и Молдова направили заявки на вступление в Евросоюз 3 марта
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik
. Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) договорился поручить Европейской комиссии дать заключения по заявкам Грузии, Молдавии и Украины на вступление в ЕС, сообщает РИА Новости
со ссылкой на председательство Франции в Совете ЕС.
Грузия и Молдова направили заявки на вступление в Евросоюз 3 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал аналогичную заявку 28 февраля.
"Постоянные представители договорились поручить Европейской комиссии подготовить свою оценку заявок на вступление в ЕС, представленных Украиной, Грузией и Молдавией. Соответствующее письмо будет подготовлено по письменной процедуре и согласовано Советом Европейского союза", - говорится в сообщении.
На решение COREPER уже отреагировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Приветствую решение совета поручить Еврокомиссии изучить представленные заявки Грузии, Молдовы и Украины на вступление в Евросоюз. Этот новый этап в наших отношениях мотивирует нас усилить повестку дня наших реформ",- написал Гарибашвили на своей странице в микроблоге Twitter
.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что заявка Киева на вступление в ЕС будет рассмотрена "в ближайшее время".
В свою очередь, глав МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева, чтобы заявка Украины на вступление в ЕС рассматривалась отдельно от Грузии и Молдовы. По мнению Кулеба, "подача Молдавией и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель".
Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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