https://sputnik-georgia.ru/20220308/evrokomissiya-otsenit-zayavku-gruzii-na-vstuplenie-v-es-265052125.html

Еврокомиссия оценит заявку Грузии на вступление в ЕС

Еврокомиссия оценит заявку Грузии на вступление в ЕС

Грузия и Молдова направили заявки на вступление в Евросоюз 3 марта 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T00:02+0400

2022-03-08T00:02+0400

2022-03-08T00:10+0400

новости

грузия

в мире

владимир путин

владимир зеленский

украина

киев

молдова

мид украины

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24525/35/245253587_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_403d765dd4225dfb76cde115dfcd2d5b.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) договорился поручить Европейской комиссии дать заключения по заявкам Грузии, Молдавии и Украины на вступление в ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на председательство Франции в Совете ЕС.Грузия и Молдова направили заявки на вступление в Евросоюз 3 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал аналогичную заявку 28 февраля."Постоянные представители договорились поручить Европейской комиссии подготовить свою оценку заявок на вступление в ЕС, представленных Украиной, Грузией и Молдавией. Соответствующее письмо будет подготовлено по письменной процедуре и согласовано Советом Европейского союза", - говорится в сообщении.На решение COREPER уже отреагировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что заявка Киева на вступление в ЕС будет рассмотрена "в ближайшее время".В свою очередь, глав МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева, чтобы заявка Украины на вступление в ЕС рассматривалась отдельно от Грузии и Молдовы. По мнению Кулеба, "подача Молдавией и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель".Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

киев

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, в мире, владимир путин, владимир зеленский, украина, киев, молдова, мид украины, обострение ситуации вокруг украины 2022