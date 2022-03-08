https://sputnik-georgia.ru/20220308/goroskop-na-segodnya-9-marta-2022-po-znakam-zodiaka-265044544.html

Гороскоп на сегодня 9 марта 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 9 марта 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на среду, 9 марта, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет улучшить материальное положение, кому подняться по карьерной... 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T10:04+0400

2022-03-08T10:04+0400

2022-03-08T10:04+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 9 марта, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнов 9 марта ждет успех – они смогут продвинуться в профессиональной сфере. Однако перевод на новую должность предполагает и новый уровень ответственности. По гороскопу новые знакомства представителям знака зодиака принесут сегодня, скорее всего, усталость и разочарование. Настроение им поднимет отдых и общение с близкими.Тельцы 9 марта смогут решить проблему, которая отнимала у них много сил и времени. В профессиональной деятельности представителей знака зодиака ожидают конфликтные ситуации. Гороскоп рекомендует им быть сдержаннее, чтобы не доводить до конфликта. Отношения семейных пройдут проверку на прочность, а одиноких ждут перемены в личной жизни.Близнецам 9 марта не следует назначать важные встречи и заниматься ответственными делами. Представители знака зодиака смогут решить накопившиеся финансовые проблемы. Гороскоп советует Близнецам устроить сегодня разгрузочный день и очистить организм. Одиноких ожидает романтическая встреча.Раку 9 марта не стоит принимать важных решений – менять сегодня работу или партнеров. Представителям знака зодиака нужно организовать совместный отдых, который сгладит напряженность в отношениях с любимым человеком. Одиноких ожидает романтическая встреча. Гороскоп советует знаку зодиака позаботиться о своем здоровье.Львы 9 марта не должны брать банковский кредит или одалживать деньги – им будет сложно выполнить взятые обязательства. Гороскоп не советует представителям знака зодиака сегодня браться за решение задач, превышающих их возможности. Им следует строить реальные планы, а не хвататься за несколько дел одновременно.Девам 9 марта не следует начинать новый проект, пока не заручатся поддержкой влиятельных покровителей. По гороскопу не стоит сегодня также планировать крупные сделки и дорогостоящие покупки. Чтобы поддерживать себя в тонусе, представителям знака зодиака нужно делать ежедневно комплекс спортивных упражнений.Весам 9 марта лучше заняться повышением квалификации и пройти курсы переподготовки. Благоприятно сегодня для любви и романтических приключений – представители знака зодиака могут встретить сегодня свою вторую половинку. По гороскопу для сохранения формы желательно сегодня начать курс упражнений, направленных на коррекцию фигуры.Скорпионам 9 марта нужно посвятить повышению квалификации и обучению. Гороскоп не рекомендует представителям знака зодиака сегодня вступать в конфликты с начальством, доказывая свою правоту. У Скорпионов может проявиться сегодня аллергическая реакция, поэтому им нужно исключить употребление экзотичных блюд.По гороскопу Стрельцам 9 марта не стоит доверять незнакомым людям, особенно если они обещают помочь заработать легкие деньги. Представителям знака зодиака нужно сегодня ограничить себя в еде и употреблении спиртного. Одиноким Стрельцам чувство юмора поможет завязать романтическое знакомство.Козерогам 9 марта стоит рискнуть. Смелые решения приведут к результату, о котором они даже и не мечтали. По гороскопу представители знака зодиака не должны сегодня полагаться только на собственное мнение – им следует прислушаться к советам человека, мнению которого они доверяют. Козерогам нужно есть свежие фрукты и пить много воды.Водолеев 9 марта ждет успех в любых начинаниях, но им следует не суетиться и сконцентрироваться на главном. Благоприятно сегодня для финансовой работы и заключения выгодной сделки. А в отношениях с близким человеком представители знака зодиака должны правильно расставить приоритеты и достичь определенности.Рыбы 9 марта смогут выдвигать свои деловые предложения и требовать от начальства повышения. По гороскопу представители знака зодиака должны более тщательно планировать свой бюджет, чтобы ситуация с финансами не вышла из-под контроля. Рыбам больше внимания сегодня нужно уделить семье и домочадцам.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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гороскоп