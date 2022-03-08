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Грузовик упал на берег из-за обрушения дороги на Батумском бульваре
Грузовик упал на берег из-за обрушения дороги на Батумском бульваре
Береговая линия нового бульвара повреждена штормом, работы на этом участке ведутся уже больше месяца 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T17:49+0400
2022-03-08T17:49+0400
2022-03-08T19:14+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Пешеходная дорога обрушилась на территории нового бульвара в Батуми, в результате чего грузовая машина муниципальной компании "Батумис цкали" ("Батумская вода") упала на берег моря, сообщает телеканал "Рустави 2".В результате происшествия никто не пострадал.Береговая линия нового бульвара ранее была повреждена штормом, работы на этом участке ведутся уже больше месяца.На бульваре были повреждены испорчены пешеходная дорога и часть инфраструктуры.Батумский бульвар - одно из самых посещаемых мест в этом черноморском курортном городе Аджарии. Новый бульвар протяженностью 1,2 тысячи метров был построен в 2009 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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батуми, новости, грузия, батумский бульвар, происшествия
Грузовик упал на берег из-за обрушения дороги на Батумском бульваре
17:49 08.03.2022 (обновлено: 19:14 08.03.2022) Подписаться на
Береговая линия нового бульвара повреждена штормом, работы на этом участке ведутся уже больше месяца
ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Пешеходная дорога обрушилась на территории нового бульвара в Батуми, в результате чего грузовая машина муниципальной компании "Батумис цкали" ("Батумская вода") упала на берег моря, сообщает телеканал "Рустави 2".
В результате происшествия никто не пострадал.
Береговая линия нового бульвара ранее была повреждена штормом, работы на этом участке ведутся уже больше месяца.
На бульваре были повреждены испорчены пешеходная дорога и часть инфраструктуры.
Батумский бульвар - одно из самых посещаемых мест в этом черноморском курортном городе Аджарии. Новый бульвар протяженностью 1,2 тысячи метров был построен в 2009 году.
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