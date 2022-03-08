https://sputnik-georgia.ru/20220308/kak-lechit-slizistuyu-posle-kovida-264945455.html

Как лечить слизистую после ковида?

Как лечить слизистую после ковида?

Многие после коронавируса жалуются на слизистую оболочку носа и долго страдают от заложенности

2022-03-08T06:06+0400

2022-03-08T06:06+0400

2022-03-08T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Врачи назвали способы лечения слизистой носа после коронавируса.Специалисты отмечают, что существует достаточно различных препаратов, помогающих избавиться от заложенности носа. Однако при желании решить проблему самостоятельно лучше не покупать сильнодействующие лекарства.Если же заложенность носа продолжается более месяца, то стоит обратиться к антибиотикам. Однако не стоит принимать их без назначения врача. Иначе это может привести к неправильному лечению и дополнительным проблемам со здоровьем.В устранении ринита помогут также ингаляции. Также отлично устраняет насморк смесь сока алоэ и каланхоэ, а масло облепихи – заложенность.Помимо этих способов, врачи также советуют солевой раствор. Его легко делать и в домашних условиях с помощью соли и пару капель йода.Чтобы поддержать свое здоровье после лечения, необходимо принимать витамины в виде овощей, фруктов и другой витаминсодержащей пищи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

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Лика Пирвели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg

справки , советы врачей, общество, коронавирус covid-19, здоровье