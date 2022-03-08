Какой сегодня церковный праздник: 8 марта 2022
По православному церковному календарю 8 марта 2022 отмечают день памяти святых Поликарпа, Александра, Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Дамиана, Матроны и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.
Епископ Смирнский
По церковному календарю 8 марта поминают святителя Поликарпа, епископа Смирнского – одного из самых древних святых, почитаемых Церковью.
Родился будущий святой в городе Смирне (Малая Азия) примерно в 80 году. Осиротев в раннем детстве, он воспитывался благочестивой вдовой Каллистой. После ее смерти Поликарп, раздав все имущество бедным, вел аскетическую жизнь.
Епископ Смирнский Вукол, узнав о Поликарпе, приблизил благочестивого юношу к себе и рукоположил в дьяконы. Впоследствии священномученик стал преемником святителя Вукола по кафедре.
Поликарп был близок с Иоанном Богословом – учеником Спасителя, которого не раз сопровождал в апостольских путешествиях.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГорящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Горящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Святителя Поликарпа арестовали, когда началась новая волна преследований христиан во время правления императора Марка Аврелия (161-180). Епископа Смирнского, твердо исповедовавшего на суде веру в Христа, вскоре осудили на сожжение.
Палачи привязали святителя к столбу и подожгли костер, но пламя, окружив Святого, не коснулось его, сомкнувшись в воздухе над его головой. Тогда епископу нанесли рану мечем – из раны вытекло так много крови, что погасило пламя. Тело священномученика Поликарпа сожгли. Смирнские христиане, свято чтя его память, с благоговением собрали его честные останки.
Первоначальник обители "Неусыпающих"
По церковному календарю 8 марта поминают преподобного Александра монаха – первоначальника обители "Неусыпающих".
Преподобный Александр жил в Византийской империи в IV-V веках. Получив образование в Константинополе и некоторое время состоя на военной службе, он оставил мир и принял монашеский постриг. Много лет преподобный прожил в пустыне, взяв с собой только Евангелие. Затем отправился на проповедь и обратил в христианство жителей Едессы.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМетехская церковь
Метехская церковь
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Затем монах основал обитель на пустынном берегу Евфрата. Он ввел в монастыре правило непрестанной благодарственной молитвы к Господу. Каждый час, посменно, день и ночь, иноки пели псалмы. Отсюда пошло наименование обители "Неусыпающих". Преподобный Александр через двадцать лет основал обитель с таким же уставом близ Константинополя.
Преподобный скончался в глубокой старости после 50-летних непрестанных иноческих подвигов, предположительно в 430 году.
Пустынники Сирийские
По церковному календарю 8 марта поминают сирийских пустынников – Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея и Дамиана.
Преподобный Иоанн, избрав для себя подвиг "беспокровного жития", поселился на холме, открытом ветрам со всех сторон, и жил там 25 лет. Питался преподобный только хлебом с солью, а тело изнурял тяжелыми веригами. Когда кто-то из посещавших подвижника посадил на холме миндальное дерево, чтобы преподобный от палящего зноя мог в его тени укрываться, святой велел срубить его, чтобы не давать никакого отдохновения своему телу.
Преподобный Моисей, подражая святому Иоанну, поселился на вершине горы близ селения Рамы. Святые Антиох и Антонин подвизались таким же образом и продолжали подвиг до преклонного возраста, подавая пример духовной крепости, преодолевающей все немощи.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov/
Преподобный Зевин, подвизавшийся на той же горе до глубокой старости, никогда не садился во время молитвы, лишь опирался иногда на жезл. Местные жители почитали святого Зевина и по его молитвам получали большую помощь в своих нуждах.
Преподобный Полихроний, подражая жизни своего учителя – святого Зевина, проводил дни и ночи в посте и бдении. Вериг у преподобного Полихрония не было, но во время молитвы он налагал себе на плечи тяжелый дубовый корень, который сам выкопал из земли. Святой Полихроний молитвой испросил у Господа дождь во время засухи и наполнил каменный сосуд елеем для нуждающихся.
Учеником святого Полихрония был преподобный Моисей, который, подражая своему учителю, вел суровую аскетическую жизнь. Другой ученик святого – преподобный Дамиан – подвизался в монастыре Иера, где имел небольшую коробочку с чечевицей, которой питался.
Все эти святые отцы мирно скончались в Сирии в V веке.
Матрона Московская
По церковному календарю 8 марта отмечают день обретения мощей блаженной Матроны Московской – одной из самых почитаемых русских святых.
Родилась будущая святая в Тульской губернии в 1885-м. От рождения у нее совсем не было глаз, но она обладала даром духовного зрения. С ранних лет, согласно житию, Матроне были ведомы не только человеческие преступления и грехи, но и мысли. По ее молитвам многие получали исцеление от болезней и утешение в скорбях.
В Москву Матрона перебралась в 1925 году, где прожила до конца жизни. Скончалась Святая в 1952-м.
Обретение мощей Матроны Московской произошло в 1998 году. Ее могилу вскрыли по благословению Святейшего Патриарха Алексия II, а мощи доставили в Даниловский монастырь Москвы. Позже мощи святой перенесли в Покровский монастырь и поместили в серебряную раку.
Матрону Московскую причислили к лику общецерковных святых в 2004-м. Поклониться мощам блаженной Матроны в Покровском монастыре ежедневно приходят тысячи верующих.
Именины
По церковному календарю 8 марта именины отмечают Александр, Антон, Алексей, Демьян, Кузьма, Иван, Моисей, Михаил, Николай, Сергей и Поликарп.
Материал подготовлен на основе открытых источников