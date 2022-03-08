https://sputnik-georgia.ru/20220308/mir-stoit-pered-ugrozoy-yadernoy-voyny---khaindrava-265067249.html

Мир стоит перед угрозой ядерной войны - Хаиндрава

Мир стоит перед угрозой ядерной войны - Хаиндрава

Грузия - единственная страна, где НПО и ряд СМИ пытаются втянуть страну в конфликт, считает Хаиндрава 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T15:59+0400

2022-03-08T15:59+0400

2022-03-08T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Грузинский режиссер Гога Хаиндрава считает, что сегодня мир стоит перед угрозой ядерной войны, поэтому кажданя страна должна в первую очередь заботиться о своей безопасности, об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.По его словам, Грузия - единственная страна, где НПО и ряд СМИ пытаются втянуть ее в конфликт."Грузия — единственная страна, где определенные политические группы, т. н. НПО и пропагандистские телеканалы пытаются втянуть Грузию в этот конфликт. Они всячески пытаются создать вокруг Грузии настроение, будто Грузия поддерживает Россию, выступает против Украины", - сказал Хаиндрава.В подтверждении своих слов режиссер привел обращение депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, который призвал Грузию взяться за оружие и восстановить справедливость, территориальную целостность.Хаиндрава также подчеркнул, что после этого Гончаренко стал "звездой на оппозиционных каналах".Ежедневно в Тбилиси у здания парламента Грузии проводятся многотысячные акции в поддержку Украины. Периодически на митингах слышны антироссийские и антиправительственные лозунги.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, украина, владимир путин, тбилиси, гога хаиндрава, обострение ситуации вокруг украины 2022