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Мир стоит перед угрозой ядерной войны - Хаиндрава
Мир стоит перед угрозой ядерной войны - Хаиндрава
Грузия - единственная страна, где НПО и ряд СМИ пытаются втянуть страну в конфликт, считает Хаиндрава 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T15:59+0400
2022-03-08T15:59+0400
2022-03-08T15:59+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Грузинский режиссер Гога Хаиндрава считает, что сегодня мир стоит перед угрозой ядерной войны, поэтому кажданя страна должна в первую очередь заботиться о своей безопасности, об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.По его словам, Грузия - единственная страна, где НПО и ряд СМИ пытаются втянуть ее в конфликт."Грузия — единственная страна, где определенные политические группы, т. н. НПО и пропагандистские телеканалы пытаются втянуть Грузию в этот конфликт. Они всячески пытаются создать вокруг Грузии настроение, будто Грузия поддерживает Россию, выступает против Украины", - сказал Хаиндрава.В подтверждении своих слов режиссер привел обращение депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, который призвал Грузию взяться за оружие и восстановить справедливость, территориальную целостность.Хаиндрава также подчеркнул, что после этого Гончаренко стал "звездой на оппозиционных каналах".Ежедневно в Тбилиси у здания парламента Грузии проводятся многотысячные акции в поддержку Украины. Периодически на митингах слышны антироссийские и антиправительственные лозунги.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Мир стоит перед угрозой ядерной войны - Хаиндрава
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Грузия - единственная страна, где НПО и ряд СМИ пытаются втянуть страну в конфликт, считает Хаиндрава
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Грузинский режиссер Гога Хаиндрава считает, что сегодня мир стоит перед угрозой ядерной войны, поэтому кажданя страна должна в первую очередь заботиться о своей безопасности, об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
"Заявления мировых лидеров также говорят о том, что угроза реальна, и каждый пытается защитить свою страну, как-то избежать опасности, перед которой стоит страна, это ядерная угроза. Мы являемся свидетелями начала Третьей мировой войны", - сказал Хаиндрава.
По его словам, Грузия - единственная страна, где НПО и ряд СМИ пытаются втянуть ее в конфликт.
"Грузия — единственная страна, где определенные политические группы, т. н. НПО и пропагандистские телеканалы пытаются втянуть Грузию в этот конфликт. Они всячески пытаются создать вокруг Грузии настроение, будто Грузия поддерживает Россию, выступает против Украины", - сказал Хаиндрава.
В подтверждении своих слов режиссер привел обращение депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, который призвал Грузию взяться за оружие и восстановить справедливость, территориальную целостность.
Хаиндрава также подчеркнул, что после этого Гончаренко стал "звездой на оппозиционных каналах".
"Каждый день мы видим, как целенаправленно ведется пропаганда войны, самое печальное, что все это происходит не только в Грузии, но и за ее пределами. Все международные институты, начиная с Совета Европы, Европарламента, США, Вены, Брюсселя распространяют дезинформацию о том, что Грузия борется против Украины....", - сказал Хаиндрава.
Ежедневно в Тбилиси у здания парламента Грузии проводятся многотысячные акции в поддержку Украины. Периодически на митингах слышны антироссийские и антиправительственные лозунги.
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