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ОАЭ вводят безвизовый режим для граждан Грузии
ОАЭ вводят безвизовый режим для граждан Грузии
Безвизовый режим вступит в силу после завершения соответствующих процедур 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T09:01+0400
2022-03-08T09:01+0400
2022-03-08T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение ввести безвизовый режим для владельцев грузинских паспортов, говорится в заявлении посольства Грузии в ОАЭ.До сих пор безвизовым режимом в ОАЭ пользовались только обладатели дипломатических и служебных паспортов Грузии.Безвизовый режим вступит в силу после завершения соответсnвующих процедур."Посольство опубликует информацию о конкретной дате вступления в силу нового визового режима", – говорится в заявлении.Как отмечают дипломаты, это решение является еще одним показателем положительной динамики развития двусторонних отношений между Грузией и ОАЭ.Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, оаэ, грузинский паспорт
ОАЭ вводят безвизовый режим для граждан Грузии
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Безвизовый режим вступит в силу после завершения соответствующих процедур
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение ввести безвизовый режим для владельцев грузинских паспортов, говорится в заявлении посольства Грузии в ОАЭ.
До сих пор безвизовым режимом в ОАЭ пользовались только обладатели дипломатических и служебных паспортов Грузии.
"По итогам переговоров власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли положительное решение об установлении безвизового режима для въезда в страну владельцев обычных грузинских паспортов", – говорится в заявлении.
Безвизовый режим вступит в силу после завершения соответсnвующих процедур.
"Посольство опубликует информацию о конкретной дате вступления в силу нового визового режима", – говорится в заявлении.
Как отмечают дипломаты, это решение является еще одним показателем положительной динамики развития двусторонних отношений между Грузией и ОАЭ.
Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.
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