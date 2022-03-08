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Патриарх Грузии скорбит в связи с кончиной актера Элгуджи Бурдули
Патриарх Грузии скорбит в связи с кончиной актера Элгуджи Бурдули
Глава грузинской церкви выразил соболезнования семье и близким актера 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T18:56+0400
2022-03-08T18:56+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй опубликовал письмо с соболезнованиями в связи с кончиной грузинского актера Элгуджи (Гуджи) Бурдули.Грузинский актер Элгуджа Бурдули скончался 5 марта.Илия Второй пожелал мира семье актера.Элгуджа Бурдули родился 1 апреля 1941 года в Тбилиси. В кино начал сниматься в 1974 году, в 1984 году стал актером киностудии "Грузия фильм".Известность Элгудже Бурдули принесло исполнение главной роли в фильме Теймураза Баблуани "Солнце неспящих".Кроме того, актер снимался в картинах "Полет воробья", "Пловец", "Человеческая меланхолия", "1001 рецепт для влюбленного кулинара", "Робинзониада или мой английский дедушка", "Лето, или 27 потерянных поцелуев" и во многих других фильмах.В 2021 году Гудже Бурдули было присвоено звание почетного гражданина Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, общество, илия второй, грузия, культура
Патриарх Грузии скорбит в связи с кончиной актера Элгуджи Бурдули
18:56 08.03.2022 (обновлено: 19:10 08.03.2022) Подписаться на
Глава грузинской церкви выразил соболезнования семье и близким актера
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй опубликовал письмо с соболезнованиями в связи с кончиной грузинского актера Элгуджи (Гуджи) Бурдули.
Грузинский актер Элгуджа Бурдули скончался 5 марта.
"Сегодня мы прощаемся с любимой всеми личностью, выдающимся грузином, верным служителем Ломиси, в прошлом алтарником Сионского Кафедрального собора, с теплым и искренним, как ребенок, Элгуджей (Гуджей) Бурдули", - говорится в письме Патриарха.
Илия Второй пожелал мира семье актера.
Элгуджа Бурдули родился 1 апреля 1941 года в Тбилиси. В кино начал сниматься в 1974 году, в 1984 году стал актером киностудии "Грузия фильм".
Известность Элгудже Бурдули принесло исполнение главной роли в фильме Теймураза Баблуани "Солнце неспящих".
Кроме того, актер снимался в картинах "Полет воробья", "Пловец", "Человеческая меланхолия", "1001 рецепт для влюбленного кулинара", "Робинзониада или мой английский дедушка", "Лето, или 27 потерянных поцелуев" и во многих других фильмах.
В 2021 году Гудже Бурдули было присвоено звание почетного гражданина Тбилиси.
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