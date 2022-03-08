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Повысится ли цена на хлеб в Грузии?
Повысится ли цена на хлеб в Грузии?
Россия уже многие годы занимает место основного поставщика пшеницы в Грузию 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T15:21+0400
2022-03-08T15:21+0400
2022-03-08T15:29+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Стоимость на хлеб в Грузии не повысится в течение ближайших двух месяцев, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава на пресс-конференции во вторник.Вопрос повышения цен на хлебобулочные изделия стал актуален после введения санкций против России, которая является главным экспортером пшеницы в Грузию. По словам Силагава, в Грузии есть запас пшеницы и муки на месяц.По его словам, в случае повышения цены на пшеницу власти готовы использовать определенные механизмы субсидирования, чтобы население не почувствовало подорожание хлеба."У нас есть запасы, что очень нас защищает. Это подушка безопасности", – подчеркнул Силагава.Что касается дальних перспектив, то как подчеркнул Силагава, Ассоциация производителей пшеницы и муки уже работает над поиском альтернативных рынков, в том числе рассматривается возможность сотрудничества с Казахстаном.Россия уже многие годы занимает место основного поставщика пшеницы в Грузию, поэтому каждое повышение пошлины на экспорт зерна в РФ становится для страны поводом для беспокойства.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, грузия, новости, украина, сша, казахстан, хлеб
Повысится ли цена на хлеб в Грузии?
15:21 08.03.2022 (обновлено: 15:29 08.03.2022) Подписаться на
Россия уже многие годы занимает место основного поставщика пшеницы в Грузию
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Стоимость на хлеб в Грузии не повысится в течение ближайших двух месяцев, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава на пресс-конференции во вторник.
Вопрос повышения цен на хлебобулочные изделия стал актуален после введения санкций против России, которая является главным экспортером пшеницы в Грузию. По словам Силагава, в Грузии есть запас пшеницы и муки на месяц.
"Для государства на этом этапе важно, чтобы в стране была возможность восполнения запасов (пшеницы – ред.) по любой цене, поскольку страны ищут пшеницу и стараются перестроиться на новую логистическую линию. Цена будет высокой, но пшеница обязательно поступит, гарантия на это есть", – заявил Силагава.
По его словам, в случае повышения цены на пшеницу власти готовы использовать определенные механизмы субсидирования, чтобы население не почувствовало подорожание хлеба.
"У нас есть запасы, что очень нас защищает. Это подушка безопасности", – подчеркнул Силагава.
Что касается дальних перспектив, то как подчеркнул Силагава, Ассоциация производителей пшеницы и муки уже работает над поиском альтернативных рынков, в том числе рассматривается возможность сотрудничества с Казахстаном.
Россия уже многие годы занимает место основного поставщика пшеницы в Грузию, поэтому каждое повышение пошлины на экспорт зерна в РФ становится для страны поводом для беспокойства.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.
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