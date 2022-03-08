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Президент РФ поручил ограничить экспорт некоторой продукции и сырья за границу
Президент РФ поручил ограничить экспорт некоторой продукции и сырья за границу
Путин поручил до конца года установить запрет на вывоз за пределы страны конкретной продукции и сырья, список которых определит правительство 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T22:53+0400
2022-03-08T22:53+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о спецмерах в области внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности РФ, пишет РИА Новости.Президент России поручил до конца 2022 года установить запрет на вывоз за пределы страны конкретной продукции и сырья, список которых определит правительство.Так, согласно указу, ограничения не коснутся товаров и сырья, которые граждане страны, иностранцы или лица без гражданства будут ввозить или вывозить из государства для личного пользования.Кроме того, Путин поручил правительству за 48 часов определить перечни иностранных государств, куда будет запрещен экспорт этих товаров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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владимир путин, россия, новости, в мире, экономика

Президент РФ поручил ограничить экспорт некоторой продукции и сырья за границу

22:53 08.03.2022
© photo: Sputnik / Alexey DrujininВладимир Путин
Владимир Путин - Sputnik Грузия, 1920, 08.03.2022
© photo: Sputnik / Alexey Drujinin
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Путин поручил до конца года установить запрет на вывоз за пределы страны конкретной продукции и сырья, список которых определит правительство
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о спецмерах в области внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности РФ, пишет РИА Новости.
Президент России поручил до конца 2022 года установить запрет на вывоз за пределы страны конкретной продукции и сырья, список которых определит правительство.
"В целях обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования промышленности, постановляю ... Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер," - сказано в сообщении.
Так, согласно указу, ограничения не коснутся товаров и сырья, которые граждане страны, иностранцы или лица без гражданства будут ввозить или вывозить из государства для личного пользования.
Кроме того, Путин поручил правительству за 48 часов определить перечни иностранных государств, куда будет запрещен экспорт этих товаров.
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