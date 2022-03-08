https://sputnik-georgia.ru/20220308/prezident-rf-poruchil-ogranichit-eksport-nekotoroy-produktsii-i-syrya-za-granitsu-265077837.html

Президент РФ поручил ограничить экспорт некоторой продукции и сырья за границу

Президент РФ поручил ограничить экспорт некоторой продукции и сырья за границу

Путин поручил до конца года установить запрет на вывоз за пределы страны конкретной продукции и сырья, список которых определит правительство 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T22:53+0400

2022-03-08T22:53+0400

2022-03-08T22:53+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о спецмерах в области внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности РФ, пишет РИА Новости.Президент России поручил до конца 2022 года установить запрет на вывоз за пределы страны конкретной продукции и сырья, список которых определит правительство.Так, согласно указу, ограничения не коснутся товаров и сырья, которые граждане страны, иностранцы или лица без гражданства будут ввозить или вывозить из государства для личного пользования.Кроме того, Путин поручил правительству за 48 часов определить перечни иностранных государств, куда будет запрещен экспорт этих товаров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, россия, новости, в мире, экономика