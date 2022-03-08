https://sputnik-georgia.ru/20220308/silnye-smelye-reshitelnye-zhenschiny-pervootkryvatelnitsy-gruzii-265042483.html

Сильные, смелые, решительные: женщины-первооткрывательницы Грузии

Сильные, смелые, решительные: женщины-первооткрывательницы Грузии

Не стоит 8 марта желать женщинам "оставаться такими же хрупкими, красивыми, чтобы радовать глаз". Ведь изначально этот праздник появился как день солидарности... 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T19:58+0400

2022-03-08T19:58+0400

2022-03-08T19:58+0400

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В Грузии же женщины начали говорить о своих правах и повышении своей роли в обществе на рубеже XIX-XX веков, а то и раньше. Женщины стали отказываться от привычных для них ролей, начиная заниматься профессиями, где традиционно доминировали мужчины.В связи с Международным женским днем 8 марта Sputnik Грузия познакомит читателей с сильными грузинскими женщинами, которые преуспели во многих сферах, а в некоторых даже стали первыми. Царица ТамарПервой в нашей списке будет, конечно, царица Тамар - иначе и быть не могло, ведь она одна из самых великих и известных женщин Грузии.Будущая святая Тамар Великая происходила из древней грузинской династии Багратионов и стала соправительницей своего отца, Георгия III, едва ей исполнилось 14 лет.Царица Тамар, отличавшаяся умом, благочестием и красотой, мудро правила государством – время ее царствования называют золотым веком грузинской истории. Она способствовала распространению христианства по всей Грузии. К XII веку относится также расцвет грузинской науки, литературы и искусства.Во время правления Тамар по всей стране строили мосты, дороги, караван-сараи, храмы и обители, в том числе пещерный монастырь Вардзия, где она провела последние годы жизни. Она мирно скончалась в 1213 году.Первая женщина-архитектор в ГрузииКетеван Соколова-Курдиани оказалась первой грузинкой, решившей попробовать себя в архитектуре. В 1929 году девушка окончила архитектурный факультет Тбилисского политехнического университета и вскоре добилась успехов на этом поприще.Возраст любви: почему грузинки отказались стареть душой и телом >>>Это можно доказать тем, что сегодня, прогуливаясь по городу (и не только в столице), вы можете увидеть ее работы. К примеру, жилой дом на проспекте Чавчавадзе №11, Дом академиков на углу улиц Долидзе и Пекина, гостиница "Интурист" в Гори.Первая грузинская олимпийская чемпионкаГимнастка Медея Джугели стала первой олимпийской чемпионкой-женщиной в Грузии. Свою золотую медаль она получила на летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки.Стоит отметить, что это всего лишь небольшая часть ее успешной карьеры. Джугели принимала участие в различных соревнованиях, завоевала 13 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей.Первая феминистка в ГрузииНе могли мы обойти стороной и Барбаре Джорджадзе, которую называли первой грузинской феминисткой еще в XIX веке. Забавно, что Джорджадзе знакома большинству не как общественный деятель, а как отличный кулинар. Именно она выпустила первую кулинарную книгу 1874 году. Но сейчас не об этом.Барбаре Джорджадзе не боялась высказывать своего мнения и вставать на сторону женщин, которые тогда не имели своего "голоса". В свое время публикация Джорджадзе "Несколько слов к вниманию юношей" наделала немало шума среди грузинского общества. Современные борцы за права женщин называют "Открытое письмо мужчинам" Манифестом феминизма Грузии.Более того, Барбаре Джорджадзе даже не побоялась противостоять Илье Чавчавадзе на тему модернизации грузинского языка. Великая грузинка осмелилась не только вступить в дебаты с великим писателем, но и даже "разрулить" ситуацию. Эту "битву" даже назвали борьбой отцов и детей. Барбара выступала за "отцов", а Чавчавадзе был на противоположной стороне.Первая женщина-рекордсмен в ГрузииСледующая наша героиня Нино Думбадзе, которая не раз устанавливала мировой рекорд в метании диска - она семь раз улучшала свой же показатель.Чего хотят женщины? Жители Тбилиси 8 марта сказали все, что думают >>>За более чем двадцать лет ее рекорд был побит всего один раз, однако Нино Думбадзе снова улучшила результат и ушла из спорта в статусе рекордсменки среди женщин. Нино Думбадзе также была одной из первых грузинских спортсменок, десятикратной чемпионкой СССР и двукратной чемпионкой Европы.Первая альпинистка в ГрузииПервой альпинисткой в Грузии была Александра Джапаридзе, которая в прямом и переносном смысле покоряла вершины. Именно она стала первой женщиной, чья нога ступила на горные вершины Тетнулди и Ушба.Александра участвовала в разных головокружительных экспедициях. Особого внимания заслуживает экспедиция 1940 года в самой трудной части Кавказа, которая включала 22 вершины, 11 из которых относились к категории сложнейших. Это было величайшее альпинистское достижение того времени, и впервые в истории мирового альпинизма женщина участвовала в столь опасной экспедиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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обзоры, грузия, культура, общество, праздник