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Снег, туман, метель: погода в Грузии ухудшится
Снег, туман, метель: погода в Грузии ухудшится
Специалисты предупреждают, что непогода создаст проблемы автомобилистам 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T21:01+0400
2022-03-08T21:01+0400
2022-03-08T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Погода в Грузии ухудшится с 9 марта, говорится в сообщении Национального центра окружающей среды.По прогнозам синоптиков, вплоть до 12 марта в стране ожидается холодная дождливая погода, в горных районах - сильный снег, туман, метель. На побережье трех-четырехбалльный шторм.Специалисты предупреждают, что ожидаемые обильные осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, спровоцировать оползни и сход лавин в горных районах страны.Непогода создаст проблемы и автомобилистам. Движение на некоторых участках дорог может быть ограничено из-за снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и лавинной опасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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погода, грузия, новости, западная грузия
Снег, туман, метель: погода в Грузии ухудшится
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Специалисты предупреждают, что непогода создаст проблемы автомобилистам
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Погода в Грузии ухудшится с 9 марта, говорится в сообщении Национального центра окружающей среды.
По прогнозам
синоптиков, вплоть до 12 марта в стране ожидается холодная дождливая погода, в горных районах - сильный снег, туман, метель. На побережье трех-четырехбалльный шторм.
Специалисты предупреждают, что ожидаемые обильные осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, спровоцировать оползни и сход лавин в горных районах страны.
Непогода создаст проблемы и автомобилистам. Движение на некоторых участках дорог может быть ограничено из-за снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и лавинной опасности.
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