https://sputnik-georgia.ru/20220308/stoimost-benzina-v-ssha-pobila-istoricheskiy-rekord-265074502.html
Стоимость бензина в США побила исторический рекорд
Стоимость бензина в США побила исторический рекорд
Топливо дорожает на мировых рынках на фоне введения Западом антироссийских санкций 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T20:20+0400
2022-03-08T20:20+0400
2022-03-08T20:20+0400
экономика
новости
в мире
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/265001940_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d8d90eb036e6ddda79728844d18df529.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. В США розничные цены на бензин побили исторический рекорд - галлон (3,785 литра) топлива со вторника стоит 4 доллара 17 центов, заявили в Американской автомобильной ассоциации. Об этом сообщает РИА Новости.Данный показатель – самый высокий за все время наблюдений, утверждают в ассоциации.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по "демилитаризации и денацификации Украины". Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/265001940_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8d8788b5fef99f91b4234185a25ff451.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022
Стоимость бензина в США побила исторический рекорд
Подписаться на
Топливо дорожает на мировых рынках на фоне введения Западом антироссийских санкций
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik.
В США розничные цены на бензин побили исторический рекорд - галлон (3,785 литра) топлива со вторника стоит 4 доллара 17 центов, заявили в Американской автомобильной ассоциации. Об этом сообщает
РИА Новости.
Данный показатель – самый высокий за все время наблюдений, утверждают в ассоциации.
По оценке экспертов, топливо дорожает на мировых рынках в связи с введением Западом антироссийских санкций.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по "демилитаризации и денацификации Украины". Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.