https://sputnik-georgia.ru/20220308/stoimost-benzina-v-ssha-pobila-istoricheskiy-rekord-265074502.html

Стоимость бензина в США побила исторический рекорд

Стоимость бензина в США побила исторический рекорд

Топливо дорожает на мировых рынках на фоне введения Западом антироссийских санкций 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T20:20+0400

2022-03-08T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. В США розничные цены на бензин побили исторический рекорд - галлон (3,785 литра) топлива со вторника стоит 4 доллара 17 центов, заявили в Американской автомобильной ассоциации. Об этом сообщает РИА Новости.Данный показатель – самый высокий за все время наблюдений, утверждают в ассоциации.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по "демилитаризации и денацификации Украины". Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022