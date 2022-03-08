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В Батуми расцвела мимоза – фото
В Батуми расцвела мимоза – фото
В Батуми в начале марта, как раз к женскому празднику 8 числа, расцвела мимоза. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядят деревья с цветами мимозы на... 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T14:01+0400
2022-03-08T14:01+0400
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Жители Батуми встречают весну. В черноморском курортном городе уже расцвела мимоза, что традиционно является первым предвестником наступления хорошей погоды. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, батуми, природа, мультимедиа, туристические достопримечательности, погода, фото
В Батуми расцвела мимоза – фото 14:01 08.03.2022 (обновлено: 14:32 08.03.2022) Подписаться на
В Батуми в начале марта, как раз к женскому празднику 8 числа, расцвела мимоза. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядят деревья с цветами мимозы на набережной города
Жители Батуми встречают весну. В черноморском курортном городе уже расцвела мимоза, что традиционно является первым предвестником наступления хорошей погоды.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
К 8 Марта в курортном Батуми расцвела мимоза.
К 8 Марта в курортном Батуми расцвела мимоза.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Цветение мимозы обычно означает наступление хорошей погоды.
Цветение мимозы обычно означает наступление хорошей погоды.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Бывало, что мимоза в Батуми расцветала и в феврале, и даже в январе.
Бывало, что мимоза в Батуми расцветала и в феврале, и даже в январе.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Теперь мимоза расцвела прямо к Международному женскому дню 8 Марта.
Теперь мимоза расцвела прямо к Международному женскому дню 8 Марта.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Жители города выходят фотографироваться на фоне цветущих деревьев мимозы.
Жители города выходят фотографироваться на фоне цветущих деревьев мимозы.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Однако следует знать, что есть обычная мимоза, так называемая "стыдливая", а есть и серебристая акация, которую у нас называют мимозой.
Однако следует знать, что есть обычная мимоза, так называемая "стыдливая", а есть и серебристая акация, которую у нас называют мимозой.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Обычная мимоза - это кустарники, а серебристая акация, которую на Кавказе называют мимозой, это невысокие деревца.
Обычная мимоза - это кустарники, а серебристая акация, которую на Кавказе называют мимозой, это невысокие деревца.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Обычно именно такую мимозу дарят женщинам в праздник 8 Марта.
Обычно именно такую мимозу дарят женщинам в праздник 8 Марта.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
На черноморском побережье Аджарии и в Батуми много деревьев мимозы.
На черноморском побережье Аджарии и в Батуми много деревьев мимозы.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Такими деревьями украшена приморская набережная города.
Такими деревьями украшена приморская набережная города.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
На Кавказе и на черноморском побережье акация серебристая или мимоза, произрастает с середины XIX века. А вообще родина этих растений - побережье Австралии и остров Тасмания. Затем акация серебристая распространилась в Африке, Америке и Европе.
На Кавказе и на черноморском побережье акация серебристая или мимоза, произрастает с середины XIX века. А вообще родина этих растений - побережье Австралии и остров Тасмания. Затем акация серебристая распространилась в Африке, Америке и Европе.