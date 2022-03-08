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В Батуми расцвела мимоза – фото
В Батуми расцвела мимоза – фото
В Батуми в начале марта, как раз к женскому празднику 8 числа, расцвела мимоза. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядят деревья с цветами мимозы на... 08.03.2022, Sputnik Грузия
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Жители Батуми встречают весну. В черноморском курортном городе уже расцвела мимоза, что традиционно является первым предвестником наступления хорошей погоды. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, батуми, природа, мультимедиа, туристические достопримечательности, погода, фото

В Батуми расцвела мимоза – фото

14:01 08.03.2022 (обновлено: 14:32 08.03.2022)
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В Батуми в начале марта, как раз к женскому празднику 8 числа, расцвела мимоза. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядят деревья с цветами мимозы на набережной города
Жители Батуми встречают весну. В черноморском курортном городе уже расцвела мимоза, что традиционно является первым предвестником наступления хорошей погоды.
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© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

К 8 Марта в курортном Батуми расцвела мимоза.

К 8 Марта в курортном Батуми расцвела мимоза. - Sputnik Грузия
1/11
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

К 8 Марта в курортном Батуми расцвела мимоза.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Цветение мимозы обычно означает наступление хорошей погоды.

Цветение мимозы обычно означает наступление хорошей погоды. - Sputnik Грузия
2/11
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Цветение мимозы обычно означает наступление хорошей погоды.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Бывало, что мимоза в Батуми расцветала и в феврале, и даже в январе.

Бывало, что мимоза в Батуми расцветала и в феврале, и даже в январе. - Sputnik Грузия
3/11
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Бывало, что мимоза в Батуми расцветала и в феврале, и даже в январе.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Теперь мимоза расцвела прямо к Международному женскому дню 8 Марта.

Теперь мимоза расцвела прямо к Международному женскому дню 8 Марта. - Sputnik Грузия
4/11
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Теперь мимоза расцвела прямо к Международному женскому дню 8 Марта.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Жители города выходят фотографироваться на фоне цветущих деревьев мимозы.

Жители города выходят фотографироваться на фоне цветущих деревьев мимозы. - Sputnik Грузия
5/11
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Жители города выходят фотографироваться на фоне цветущих деревьев мимозы.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Однако следует знать, что есть обычная мимоза, так называемая "стыдливая", а есть и серебристая акация, которую у нас называют мимозой.

Однако следует знать, что есть обычная мимоза, так называемая &quot;стыдливая&quot;, а есть и серебристая акация, которую у нас называют мимозой. - Sputnik Грузия
6/11
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Однако следует знать, что есть обычная мимоза, так называемая "стыдливая", а есть и серебристая акация, которую у нас называют мимозой.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Обычная мимоза - это кустарники, а серебристая акация, которую на Кавказе называют мимозой, это невысокие деревца.

Обычная мимоза - это кустарники, а серебристая акация, которую на Кавказе называют мимозой, это невысокие деревца. - Sputnik Грузия
7/11
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Обычная мимоза - это кустарники, а серебристая акация, которую на Кавказе называют мимозой, это невысокие деревца.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Обычно именно такую мимозу дарят женщинам в праздник 8 Марта.

Обычно именно такую мимозу дарят женщинам в праздник 8 Марта. - Sputnik Грузия
8/11
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Обычно именно такую мимозу дарят женщинам в праздник 8 Марта.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

На черноморском побережье Аджарии и в Батуми много деревьев мимозы.

На черноморском побережье Аджарии и в Батуми много деревьев мимозы. - Sputnik Грузия
9/11
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

На черноморском побережье Аджарии и в Батуми много деревьев мимозы.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Такими деревьями украшена приморская набережная города.

Такими деревьями украшена приморская набережная города. - Sputnik Грузия
10/11
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Такими деревьями украшена приморская набережная города.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

На Кавказе и на черноморском побережье акация серебристая или мимоза, произрастает с середины XIX века. А вообще родина этих растений - побережье Австралии и остров Тасмания. Затем акация серебристая распространилась в Африке, Америке и Европе.

На Кавказе и на черноморском побережье акация серебристая или мимоза, произрастает с середины XIX века. А вообще родина этих растений - побережье Австралии и остров Тасмания. Затем акация серебристая распространилась в Африке, Америке и Европе. - Sputnik Грузия
11/11
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

На Кавказе и на черноморском побережье акация серебристая или мимоза, произрастает с середины XIX века. А вообще родина этих растений - побережье Австралии и остров Тасмания. Затем акация серебристая распространилась в Африке, Америке и Европе.

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