https://sputnik-georgia.ru/20220308/v-batumi-rastsvela-mimoza---foto-265062990.html

В Батуми расцвела мимоза – фото

В Батуми расцвела мимоза – фото

В Батуми в начале марта, как раз к женскому празднику 8 числа, расцвела мимоза. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядят деревья с цветами мимозы на... 08.03.2022, Sputnik Грузия

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Жители Батуми встречают весну. В черноморском курортном городе уже расцвела мимоза, что традиционно является первым предвестником наступления хорошей погоды. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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фотоленты, батуми, природа, мультимедиа, туристические достопримечательности, погода, фото