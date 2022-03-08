https://sputnik-georgia.ru/20220308/v-sirii-vyrazili-podderzhku-rossii-i-ee-deystviyam-na-ukraine---video-265071302.html

В Сирии выразили поддержку России и ее действиям на Украине - видео

В Сирии выразили поддержку России и ее действиям на Украине - видео

Бойцы народного ополчения сирийского города Скальбия, а также соседних населённых пунктов поддержали Россию, которая проводит военную спецоперацию на Украине... 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T17:28+0400

2022-03-08T17:28+0400

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видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

сирия

россия

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Собравшиеся жители Сирии выкрикивали лозунг "Россия и Сирия", символизирующий единство стран в борьбе за мир. Также они провели акцию на улицах города Скальбия. "Мы всем сердцем с Россией и солидарны с российской армией и президентом Путиным", - заявил командир ополчения города Мхарде Симон Ибрагим.

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, сирия, россия, видео