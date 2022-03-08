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В Сирии выразили поддержку России и ее действиям на Украине - видео
В Сирии выразили поддержку России и ее действиям на Украине - видео
Бойцы народного ополчения сирийского города Скальбия, а также соседних населённых пунктов поддержали Россию, которая проводит военную спецоперацию на Украине... 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T17:28+0400
2022-03-08T17:28+0400
2022-03-08T17:29+0400
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обострение ситуации вокруг украины 2022
сирия
россия
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Собравшиеся жители Сирии выкрикивали лозунг "Россия и Сирия", символизирующий единство стран в борьбе за мир. Также они провели акцию на улицах города Скальбия. "Мы всем сердцем с Россией и солидарны с российской армией и президентом Путиным", - заявил командир ополчения города Мхарде Симон Ибрагим.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, сирия, россия, видео
В Сирии выразили поддержку России и ее действиям на Украине - видео
17:28 08.03.2022 (обновлено: 17:29 08.03.2022) Подписаться на
Бойцы народного ополчения сирийского города Скальбия, а также соседних населённых пунктов поддержали Россию, которая проводит военную спецоперацию на Украине. Подробнее - смотрите в видео
Собравшиеся жители Сирии выкрикивали лозунг "Россия и Сирия", символизирующий единство стран в борьбе за мир. Также они провели акцию на улицах города Скальбия. "Мы всем сердцем с Россией и солидарны с российской армией и президентом Путиным", - заявил командир ополчения города Мхарде Симон Ибрагим.