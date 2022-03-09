https://sputnik-georgia.ru/20220309/deputat-indzhiya-predlagaet-zadeystvovanie-v-gruzii-platezhnoy-sistemy-mir-265100366.html

Депутат Инджия предлагает задействование в Грузии платежной системы "Мир"

Депутат Инджия предлагает задействование в Грузии платежной системы "Мир"

В настоящее время выданные в России карты VISA и Mastercard бесполезны в Грузии 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T17:52+0400

2022-03-09T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Депутат от партии "Европейские социалисты" Фридон Инджия выступил с инициативой допустить использование в Грузии карт российской платежной системы "Мир".Выданные в России карты VISA и Mastercard бесполезны в Грузии - с них нельзя снять деньги или оплатить услуги или товары. Эти международные систем объявили о приостановке операций в России несколько дней назад.По его словам, это спасет Грузию от роста цент."Чтобы мы не покупали по цене золота пшеницу, запас которой у нас, как я узнал, остался на два месяца, и нефть, 40% которой мы получаем из России. Перейдем и начнем в этом направлении переговоры, чтобы встать на ноги и получить хоть какую-то выгоду", - отметил Инджия.Ранее российский "Альфа-банк" заявил, что карты VISA и Mastercard продолжат работать там, где принимается карта российской платежной системы "Мир" - это Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.Запад стал ужесточать санкции против России сразу после начала российской спецоперации на Украине. Спецоперация началась рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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