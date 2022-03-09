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Депутаты Грузии рассмотрят петицию по музею искусств в парламенте
Депутаты Грузии рассмотрят петицию по музею искусств в парламенте
Перенос экспонатов из здания музея искусств – одна из самых горячих тем, скандал вокруг которой разгорелся еще летом 2021 года 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T08:35+0400
2022-03-09T08:35+0400
2022-03-09T08:35+0400
музей искусств грузии
новости
культура
грузия
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Парламентский комитет по вопросам культуры, спорта и молодежи рассмотрит петицию граждан о создании группы по изучению вопроса переноса экспонатов Национального музея искусств имени Шалвы Амиранашвили из здания.В петиции, которую подписали 675 граждан, требуется, чтобы группа парламента Грузии изучила вопрос сохранности экспонатов, распределение коллекций музея и запросила бы конкретный план ремонта здания и план по сохранности коллекций.Изначально Минкультуры объявило о невозможности восстановить здание и сносе его обоих флигелей. Тогда министр назвала восстановительные работы "нерентабельными" и объявила, что для музея будет найдено новое здание. Затем, под общественным давлением, Цулукиани изменила решение и заявила, что здание не будет снесено, а восстановлено в прежнем виде. Куда были перенесены коллекции – на данный момент не известно.История музеяМузей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенной в 1835 году. Самый ценный экспонат музея – золотой крест царицы Тамары с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом. Не менее ценна золотая чаша Баграта III (999 г.). Самая древняя икона Грузии (VI в.) Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) также является экспонатом музея. Другой гордостью музея является большая коллекция средневековых монет (VIII-XIII вв.).Кроме того, в музее собраны картины европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции, Ирана, персидские ковры. Картины русских художников И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Айвазовского, А. Васнецова и богатейшее собрание картин великого грузинского художника Нико Пиросмани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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музей искусств грузии, новости, культура, грузия, парламент грузии
Депутаты Грузии рассмотрят петицию по музею искусств в парламенте
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Перенос экспонатов из здания музея искусств – одна из самых горячих тем, скандал вокруг которой разгорелся еще летом 2021 года
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik.
Парламентский комитет по вопросам культуры, спорта и молодежи рассмотрит
петицию граждан о создании группы по изучению вопроса переноса экспонатов Национального музея искусств имени Шалвы Амиранашвили из здания.
В августе 2021 года министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила о том, что экспонаты Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили в Тбилиси на время ремонтных и восстановительных работ в здании музея распределят по нескольким локациям.
В петиции, которую подписали 675 граждан, требуется, чтобы группа парламента Грузии изучила вопрос сохранности экспонатов, распределение коллекций музея и запросила бы конкретный план ремонта здания и план по сохранности коллекций.
Изначально Минкультуры объявило о невозможности восстановить здание и сносе его обоих флигелей. Тогда министр назвала восстановительные работы "нерентабельными" и объявила, что для музея будет найдено новое здание.
Затем, под общественным давлением, Цулукиани изменила решение и заявила, что здание не будет снесено, а восстановлено в прежнем виде. Куда были перенесены коллекции – на данный момент не известно.
История музея
Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенной в 1835 году. Самый ценный экспонат музея – золотой крест царицы Тамары с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом. Не менее ценна золотая чаша Баграта III (999 г.).
Самая древняя икона Грузии (VI в.) Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) также является экспонатом музея. Другой гордостью музея является большая коллекция средневековых монет (VIII-XIII вв.).
Кроме того, в музее собраны картины европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции, Ирана, персидские ковры.
Картины русских художников И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Айвазовского, А. Васнецова и богатейшее собрание картин великого грузинского художника Нико Пиросмани.
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