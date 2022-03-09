https://sputnik-georgia.ru/20220309/ekskavator-chut-ne-uneslo-v-more-iz-za-obrusheniya-batumskogo-bulvara---video-265092880.html

Экскаватор чуть не унесло в море из-за обрушения батумского бульвара - видео

Экскаватор чуть не унесло в море из-за обрушения батумского бульвара - видео

Береговая линия нового батумского бульвара, поврежденная штормом, частично обрушилась. Вместе с обломками на морской пляж упал экскаватор. Смотрите в видео... 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T15:50+0400

2022-03-09T15:50+0400

2022-03-09T15:54+0400

видео

происшествия

батуми

мультимедиа

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батумский бульвар

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Работы на поврежденном участке приморского бульвара идут уже более месяца. Быстрому завершению работ препятствует плохая погода. Как видно на кадрах, часть бульвара не выдержала вес экскаватора, который участвовал в восстановительных работах, и обрушилась вместе с ним на берег моря во вторник, 8 марта.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В результате происшествия никто не пострадал. Спасательной бригаде понадобилось несколько часов, чтобы поставить экскаватор на гусеницы и вывести его с места аварии. Батумский бульвар - одно из самых посещаемых мест в этом черноморском курортном городе Аджарии. Новый бульвар протяженностью 1,2 тысячи метров был построен в 2009 году.

батуми

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