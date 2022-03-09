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Франция предрекла мировой голод из-за событий на Украине

Франция предрекла мировой голод из-за событий на Украине

Французский политик призвал предпринять шаги во избежание продовольственного кризиса 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T13:08+0400

2022-03-09T13:08+0400

2022-03-09T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жульен Денорманди опасается, что ситуация на Украине может спровоцировать мировой продовольственный кризис уже в этом году.Денорманди отметил, что происходящие события могут привести к росту цен, что также окажет влияние на корм для скота, передает РИА Новости со ссылкой на Le Figaro.По информации издания, такие государства, как Катар, Руанда, Киргизия и Египет на 80% зависят от поставок пшеницы из России, тогда как Турция – на 70%. Кроме того, почти 90% пшеничной муки в Грузию поступает из России.Французский политик призвал предпринять шаги во избежание продовольственного кризиса в ближайшие полтора года.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, новости, владимир путин, канада, катар, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022