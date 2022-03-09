https://sputnik-georgia.ru/20220309/glava-mvd-gruzii-moya-semya-raduetsya-slukham-ob-otstavke--265095021.html

Глава МВД Грузии: моя семья радуется слухам об отставке

Глава МВД Грузии: моя семья радуется слухам об отставке

Глава МВД Грузии прокомментировал слухи о своей отставке 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T16:36+0400

2022-03-09T16:36+0400

2022-03-09T16:36+0400

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мвд грузии

вахтанг гомелаури

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что слухи об его отставке радуют членов его семьи, но пока никаких изменений в кабмине не планируется.Гомелаури возглавляет грузинское силовое ведомство с 2019 года, имеет высшее специальное звание "генерал-лейтенант государственной безопасности".Как заявил Гомелаури, разговоры у его возвращении в Службу госбезопасности являются слухами и его кандидатура на пост главы СГБ даже не рассматривается.По словам министра, он является членом команды премьера Ираклий Гарибашвили и ему решать, где в Гомелаури нуждаются больше.С марта 2013 по декабрь 2014 Гомелаури был заместителем министра внутренних дел Грузии. После его повысили до первого заместителя, а затем и вовсе - главы МВД Грузии. В 2015 году был назначен главой Службы государственной безопасности Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, мвд грузии, вахтанг гомелаури