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Глава МВД Грузии: моя семья радуется слухам об отставке
Глава МВД Грузии: моя семья радуется слухам об отставке
Глава МВД Грузии прокомментировал слухи о своей отставке 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T16:36+0400
2022-03-09T16:36+0400
2022-03-09T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что слухи об его отставке радуют членов его семьи, но пока никаких изменений в кабмине не планируется.Гомелаури возглавляет грузинское силовое ведомство с 2019 года, имеет высшее специальное звание "генерал-лейтенант государственной безопасности".Как заявил Гомелаури, разговоры у его возвращении в Службу госбезопасности являются слухами и его кандидатура на пост главы СГБ даже не рассматривается.По словам министра, он является членом команды премьера Ираклий Гарибашвили и ему решать, где в Гомелаури нуждаются больше.С марта 2013 по декабрь 2014 Гомелаури был заместителем министра внутренних дел Грузии. После его повысили до первого заместителя, а затем и вовсе - главы МВД Грузии. В 2015 году был назначен главой Службы государственной безопасности Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, мвд грузии, вахтанг гомелаури
Глава МВД Грузии: моя семья радуется слухам об отставке
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Глава МВД Грузии прокомментировал слухи о своей отставке
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что слухи об его отставке радуют членов его семьи, но пока никаких изменений в кабмине не планируется.
Гомелаури возглавляет грузинское силовое ведомство с 2019 года, имеет высшее специальное звание "генерал-лейтенант государственной безопасности".
"Когда звучит информация о том, что я больше не буду министром, больше всему этому радуется моя семья и ждет, а я все еще здесь... Сегодня никаких изменений не планируется", - заявил Гомелаури журналистам.
Как заявил Гомелаури, разговоры у его возвращении в Службу госбезопасности являются слухами и его кандидатура на пост главы СГБ даже не рассматривается.
По словам министра, он является членом команды премьера Ираклий Гарибашвили и ему решать, где в Гомелаури нуждаются больше.
С марта 2013 по декабрь 2014 Гомелаури был заместителем министра внутренних дел Грузии. После его повысили до первого заместителя, а затем и вовсе - главы МВД Грузии. В 2015 году был назначен главой Службы государственной безопасности Грузии.
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