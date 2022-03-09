https://sputnik-georgia.ru/20220309/gruziya-predstavila-pesnyu-dlya-evrovideniya---2022-265096486.html

Грузия представила песню для "Евровидения - 2022"

Грузия представила песню для "Евровидения - 2022"

"Евровидение - 2022" пройдет в Турине в мае. Представители Грузии выступят в первой части второго полуфинала 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T18:01+0400

2022-03-09T18:01+0400

2022-03-09T18:56+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Интернациональное музыкальное трио Circus Mircus, которое выступит от страны на "Евровидении - 2022", представило конкурсную песню Lock Me In.По условиям конкурса, композиции участников песенного соревнования должны были быть опубликованы до 10 марта.С момента своего основания группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus - это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта. Среди них известный дизайнер Ута Бекая.Представитель Грузии группа Circus Mircus выступит "Евровидении - 2022" в первой части второго полуфинала. Точный порядковый номер определят продюсеры шоу, когда будут известны все песни. Это произойдет не раньше апреля.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды - Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.В прошлом году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней "You". Но исполнитель не смог пройти в финал.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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