https://sputnik-georgia.ru/20220309/gruziya-predstavila-pesnyu-dlya-evrovideniya---2022-265096486.html
Грузия представила песню для "Евровидения - 2022"
Грузия представила песню для "Евровидения - 2022"
"Евровидение - 2022" пройдет в Турине в мае. Представители Грузии выступят в первой части второго полуфинала 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T18:01+0400
2022-03-09T18:01+0400
2022-03-09T18:56+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
грузия
новости
культура
евровидение
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262060620_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0894d09413ba61788ad96dcbc6a76e99.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Интернациональное музыкальное трио Circus Mircus, которое выступит от страны на "Евровидении - 2022", представило конкурсную песню Lock Me In.По условиям конкурса, композиции участников песенного соревнования должны были быть опубликованы до 10 марта.С момента своего основания группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus - это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта. Среди них известный дизайнер Ута Бекая.Представитель Грузии группа Circus Mircus выступит "Евровидении - 2022" в первой части второго полуфинала. Точный порядковый номер определят продюсеры шоу, когда будут известны все песни. Это произойдет не раньше апреля.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды - Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.В прошлом году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней "You". Но исполнитель не смог пройти в финал.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262060620_317:0:1853:1152_1920x0_80_0_0_bd2edae21958c1b4f5941fb26edded7c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, евровидение, в мире
Грузия представила песню для "Евровидения - 2022"
18:01 09.03.2022 (обновлено: 18:56 09.03.2022) Подписаться на
"Евровидение - 2022" пройдет в Турине в мае. Представители Грузии выступят в первой части второго полуфинала
ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Интернациональное музыкальное трио Circus Mircus, которое выступит от страны на "Евровидении - 2022", представило конкурсную песню Lock Me In.
По условиям конкурса, композиции участников песенного соревнования должны были быть опубликованы до 10 марта.
С момента своего основания группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus - это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта. Среди них известный дизайнер Ута Бекая.
Представитель Грузии группа Circus Mircus выступит "Евровидении - 2022" в первой части второго полуфинала. Точный порядковый номер определят продюсеры шоу, когда будут известны все песни. Это произойдет не раньше апреля.
Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды - Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.
Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.
В прошлом году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней "You". Но исполнитель не смог пройти в финал.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.