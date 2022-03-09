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Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с Байденом – СМИ

Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с Байденом – СМИ

В американских СМИ активно муссируется тема возможной встречи президента Байдена с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T10:36+0400

2022-03-09T10:36+0400

2022-03-09T11:17+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Вашингтон безуспешно пытался организовать телефонные разговоры президента США Джо Байдена с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщают американские СМИ.Как передает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal, разговор планировался с целью укрепить международную поддержку противостояния России и сдержать рост цен на нефть.Однако принц и шейх на прошлой неделе поговорили с президентом России Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским, отмечает газета.По данным издания, ОАЭ и Саудовская Аравия отказываются наращивать добычу нефти и придерживаются плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых Россией.По словам должностных лиц, Абу-Даби и Эр-Рияд обеспокоены "сдержанной" реакцией США на ракетные удары, предпринимаемые хуситами в Йемене, и возрождением иранского ядерного соглашения, которое якобы не учитывает их озабоченности в сфере безопасности. Саудовская Аравия также хочет, чтобы Вашингтон предоставил наследному принцу юридический иммунитет, поскольку в США ему грозит ряд судебных исков.Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, политика, новости, владимир путин, владимир зеленский, вашингтон, оаэ, опек, йемен, обострение ситуации вокруг украины 2022