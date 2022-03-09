https://sputnik-georgia.ru/20220309/moldova-ne-planiruet-vstupat-v-nato---premer-265081258.html

Молдова не планирует вступать в НАТО – премьер

Молдова не планирует вступать в НАТО – премьер

Молдова хочет сохранить принцип военного нейтралитета 09.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Премьер Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее страна стремиться вступить в Евросоюз, однако не планирует присоединяться к военному блоку НАТО.Президент Молдавии Майя Санду 3 марта подписала заявку на вступление страны в Евросоюз.Ранее о нежелании вступить в Североатлантический альянс заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. По ее словам, сейчас вступление страны в НАТО дестабилизирует ситуацию в Европе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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