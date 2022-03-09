https://sputnik-georgia.ru/20220309/moldova-ne-planiruet-vstupat-v-nato---premer-265081258.html
Молдова не планирует вступать в НАТО – премьер
Молдова не планирует вступать в НАТО – премьер
Молдова хочет сохранить принцип военного нейтралитета 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T10:17+0400
2022-03-09T10:17+0400
2022-03-09T10:32+0400
новости
грузия
в мире
европа
нато
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/09/265081336_0:12:3076:1742_1920x0_80_0_0_2a977c8106982ee8a53ba855f2dab9ed.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Премьер Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее страна стремиться вступить в Евросоюз, однако не планирует присоединяться к военному блоку НАТО.Президент Молдавии Майя Санду 3 марта подписала заявку на вступление страны в Евросоюз.Ранее о нежелании вступить в Североатлантический альянс заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. По ее словам, сейчас вступление страны в НАТО дестабилизирует ситуацию в Европе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/09/265081336_828:49:2493:1298_1920x0_80_0_0_dcbfdcef6894b4c11084aedb95c2176a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, в мире, европа, нато, политика
Молдова не планирует вступать в НАТО – премьер
10:17 09.03.2022 (обновлено: 10:32 09.03.2022) Подписаться на
Молдова хочет сохранить принцип военного нейтралитета
ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Премьер Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее страна стремиться вступить в Евросоюз, однако не планирует присоединяться к военному блоку НАТО.
Президент Молдавии Майя Санду 3 марта подписала заявку на вступление страны в Евросоюз.
"Принцип нейтральности прописан в нашей конституции. Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО", – заявила Гаврилица в интервью Euronews.
Ранее о нежелании вступить в Североатлантический альянс заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. По ее словам, сейчас вступление страны в НАТО дестабилизирует ситуацию в Европе.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.