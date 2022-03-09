https://sputnik-georgia.ru/20220309/natsbank-gruzii-prodal-valyutu-chtoby-spasti-lari-265097577.html

Нацбанк Грузии продал валюту, чтобы спасти лари

Нацбанк Грузии продал валюту, чтобы спасти лари

На четверг Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари 3,4019 GEL/$1 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T16:50+0400

2022-03-09T16:50+0400

2022-03-09T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии в среду провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 3,3947 GEL/$1.Регулятор продал на аукционе 39,57 миллиона долларов.Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах.Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.На четверг, 10 марта, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари 3,4019 GEL/$1.Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.С 2020 года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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