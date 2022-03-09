https://sputnik-georgia.ru/20220309/neozhidanno-v-evrope-poyavilsya-deltakron-shtamm-koronavirusa-265104352.html

Неожиданно: в Европе появился дельтакрон-штамм коронавируса

Неожиданно: в Европе появился дельтакрон-штамм коронавируса

Новый штамм коронавирусной инфекции уже выявили во Франции, Нидерландах и Дании 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T20:57+0400

2022-03-09T20:57+0400

2022-03-09T20:57+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Руководитель технической команды подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове подтвердила появление в странах Европы нового штамма коронавируса "дельтакрон".Представитель ВОЗ отметила, что "дельтакрон" был обнаружен при объединении субвидом штамма "дельта" AY.4 и "омикрон" BA.1/BA.2. Специалисты ВОЗ уже обсудили этот вариант на встрече 7 марта.‎О дельтакроне стало известно в начале года. В частности, об обнаружении нового штамма коронавируса — гибрида "дельты" и "омикрона" - сообщила группа ученых с факультета биологических наук Университета Кипра.При этом, в ВОЗ колебались и допускали возможность, что это могло быть результатом ошибки - загрязнения образца во время секвенирования, и предлагали не использовать название "дельтакрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, новости, общество, коронавирус covid-19, всемирная организация здравоохранения