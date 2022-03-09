https://sputnik-georgia.ru/20220309/nevinoven---sud-opravdal-eks-mera-tbilisi-gigi-ugulava-265081901.html

Невиновен – суд оправдал экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава

Невиновен – суд оправдал экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава

Бывший глава столицы обвинялся в избиении чемпиона Европы по дзюдо Бадри Гавашелишвили 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T10:45+0400

2022-03-09T10:45+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд вынес оправдательный приговор экс-мэру столицы Гиги Угулава по делу об избиении им чемпиона Европы по дзюдо Бадри Гавашелишвили, решение огласил судья Бадри Кочламазашвили.Инцидент между Угулава и Гавашелишвили произошел в декабре 2019 года в Тбилисском международном аэропорту в зоне паспортного контроля. Экс-мэру Тбилиси предъявили обвинение по статье "насилие".По словам судьи Кочламазашвили, обе стороны акцентировали внимание на начале конфликта, это разумно, потому что начало конфликта в вопросе насилия имеет большое значение для определения того, находился ли конкретный человек в позиции нападающего или обороняющегося.Как отметил судья, Угулава и Гавашелишвили подтвердили, что оба наносили удары. При этом никаких дополнительных доказательств на суде представлено не было. Обвинение представило показания патрульных офицеров, прибывших на место конфликта, и у них нет информации о том, как началось противостояние.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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