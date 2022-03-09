https://sputnik-georgia.ru/20220309/obem-vody-v-reke-kura-sokratilsya-vdvoe-chto-proiskhodit-265098588.html

Объем воды в реке Кура сократился вдвое: что происходит?

Объем воды в реке Кура сократился вдвое: что происходит?

Кура – самая крупная река Грузии и всего Закавказья: она проходит по территориям сразу трех государств 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T20:01+0400

2022-03-09T20:01+0400

2022-03-09T20:01+0400

кура

река кура

грузия

азербайджан

экология

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Экологи бют тревогу - объем воды в реке Кура сократился вдвое, cообщает Sputnik Азербайджан.Отмечается, что за последние 10 лет объем воды, поступающей в Азербайджан по Куре, сократился на 31%, а в ее низовьях – и вовсе на 53%. По мнению чиновников азербайджанского Минэкологии, этому способствует чрезмерное использование речной воды. При этом решения проблемы в ведомстве не предлагают.В Азербайджане утверждают, что в последнее время в соцсетях распространяются видеокадры, свидетельствующие о пересыхании русла реки Кура. Пользователи обеспокоены, что Кура может оказаться на грани экологической катастрофы.Глава гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев рассказал Sputnik Азербайджан о причинах сложившейся на Куре ситуации.По его словам, резкое снижение уровня воды в реке связано с влиянием климатических изменений на водные ресурсы. Так, в части, поступающей на территорию Азербайджана из соседних стран воды, наблюдается уменьшение ее объема, что сказывается на водных ресурсах Республики.В настоящее время реки на территории республики переживают период зимнего понижения уровня воды. Осадки в горных районах обычно выпадают в виде снега, что снижает уровень воды в реках. Однако с апреля реки постепенно заполняются водой.Для прогнозирования этого периода с первых чисел марта организуется экспедиция в составе пяти групп в горные районы Большого и Малого Кавказа, а также Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов. Ожидается, что в рамках экспедиции будет подготовлен прогноз на весенне-летний период, который впоследствии представят в соответствующие органы.Река Кура (в Грузии ее называют Мтквари) – самая крупная река Грузии и всего Закавказья. Она проходит по территориям сразу трех государств. Свое начало Кура берет в Турции, затем протекает через территорию Грузии и заканчивает свое путешествие в Азербайджане, впадая в Каспийское море.Площадь бассейна реки – 188 тысяч квадратных километров. А общая длина Куры составляет более 1,5 тысячи, из них на территории Грузии — 390 километров.Вода Куры мутная. Загрязнение реки в основном происходит нефтепродуктами, фенолами, ионами тяжелых металлов, особенно в пределах двух городов Грузии — Тбилиси и Рустави. Несмотря на высокий уровень загрязнения воды, в Куре можно поймать рыбу — сома, карпа, щуку и д.т.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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кура, река кура, грузия, азербайджан, экология