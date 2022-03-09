https://sputnik-georgia.ru/20220309/onischenko-o-biolaboratoriyakh-ssha-na-ukraine-oni-uzhe-gotovyat-ataku-265105976.html

Онищенко о биолабораториях США на Украине: они уже готовят атаку

Онищенко о биолабораториях США на Украине: они уже готовят атаку

Признание и заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд по американским биолабораториям на территории Украины может быть сигналом к началу биологических... 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T21:52+0400

2022-03-09T21:52+0400

2022-03-09T22:28+0400

геннадий онищенко

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После того, как в ходе демилитаризации и денацификации Украины Минобороны России доказало наличие на территории этой страны более десятка биологических лабораторий США, американцы признали их наличие и поспешили переложить ответственность за последствия в ходе военной операции на Россию. Это может быть сигналом к началу террористических актов с использованием биологического оружия против России, сказал в интервью Sputnik академик РАУ, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко.По его словам, более десяти лет назад Россия всерьез поднимала вопрос в отношении лабораторий, построенных в бывших союзных республиках - Грузии, Казахстане, Азербайджане, Украине, пыталась обсуждать необходимость их наличия у российских границ. Но считаться с Россией американцы не хотели, потому что весь персонал и сами лаборатории подчиняются напрямую армии США. Ни о каких мирных врачах, заботе о детях этих стран, о чем нередко говорится, речи не идет."Мне известно примерно о 15 таких лабораториях на территории Украины. Это, в основном, переоборудованные наши бывшие лаборатории, возможно, есть и вновь построенные. Из переоборудованных могу привести яркий пример. Когда в 1980 году наша страна готовилась к Олимпиаде, мы в Одесском порту построили типовой большой корпус лаборатории для того, чтобы предотвратить появление новых инфекций, обследовать новых людей, которые приплывали к нам тогда. Это 9-этажное здание, в котором я много раз бывал. В постсоветское время оно было огорожено и переоборудовано, и даже премьеру Украины не сообщали, что там находится", - поясняет Онищенко.Геннадий Онищенко полагает, что и происхождение коронавируса, с которым мы все столкнулись, было лабораторным, и к нему могут быть также причастны биолаборатории США. Этот вирус относится к природно-очаговым инфекциям, он присутствовал на территории Китая или нашей страны и ранее, но человека никак не касался. "Это инфекция, которая гнездится в перепончатокрылых – то есть летучих мышах, может, в мелких млекопитающих, и вот она вдруг преодолевает межвидовой барьер, как это случилось в Ухани".Он поясняет, что доказать искусственное происхождение вируса возможно, но для этого нужно иметь механизм контроля над лабораториями."Конечно, ученые разберутся, но в правовом поле предъявить претензии не получится, потому что Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, которая была принята в 1972 году, до сегодняшнего дня не имеет признанного механизма контроля", - поясняет Онищенко."Конгресс США создал комиссию, и было доказано, что это была сибиреязвенная пневмония, которая вышла из Военно-медицинского научно-исследовательского института инфекционных болезней Форт-Детрик, который занимался и будет заниматься наступательными военными программами. Они этот теракт организовали для того, чтобы войти в Афганистан. И они тут же вошли, а мы тут же разрешили им пролет военных самолетов над территорией России", - продолжает врач-эпидемиолог.В Ульяновске была создана американская военная база для транзита на территорию Афганистана, были использованы военные базы бывшего СССР в Узбекистане, даже гражданский аэропорт в Киргизии был использован для американских военно-транспортных самолетов, которые везли военные грузы в Афганистан. Вот результат той террористической атаки, который американцы организовали против собственного народа, поясняет Онищенко. И добавляет, что контролировать американские биолаборатории так никто и не смог.Он уверен, что тот потенциал, который создан на Украине, представляет реальную угрозу - американские микробиологи наработали рецептуры, которые могут быть применены против России в порядке гибридной атаки. Это может быть "террористический биологический акт, который тут же будет сопровожден информационно-террористической атакой, которую мы наблюдаем уже два года по устрашению, дискредитации, созданию нереальных, но воздействующих на психику мировой популяции дестабилизирующих ситуаций"."Украинские власти совершили преступление против своего народа, разрешив и де-факто создав военно-биологические базы США на территории своей станы. За это они должны ответить перед своим народом. Поэтому сегодня мы должны сосредоточиться на том, чтобы все до единой лаборатории на Украине взять под собственный контроль, а все остальное уже сделают наши специалисты", - уверен Геннадий Онищенко.Видеозапись полного интервью смотрите на Youtube-канале "Sputnik на русском".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

геннадий онищенко