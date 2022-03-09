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Перевал Паравани на востоке Грузии закрыт для грузовиков и автобусов
Перевал Паравани на востоке Грузии закрыт для грузовиков и автобусов
Непогода создала проблемы для автомобилистов в Восточной Грузии 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T11:48+0400
2022-03-09T11:48+0400
2022-03-09T11:54+0400
грузия
новости
общество
дороги
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. На перевале Паравани в Восточной Грузии действуют ограничения для автомобилистов, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Особый режим на дорогах введен из-за интенсивного снегопада и плохой видимости.В частности, движение на 94-110 километре (перевал Паравани) дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда запрещено для автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остальных видов автотранспорта движение свободно.На остальных участках дороги движение свободно. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, дороги, департамент автомобильных дорог
Перевал Паравани на востоке Грузии закрыт для грузовиков и автобусов
11:48 09.03.2022 (обновлено: 11:54 09.03.2022) Подписаться на
Непогода создала проблемы для автомобилистов в Восточной Грузии
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik.
На перевале Паравани в Восточной Грузии действуют ограничения для автомобилистов, говорится в сообщении
на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Особый режим на дорогах введен из-за интенсивного снегопада и плохой видимости.
В частности, движение на 94-110 километре (перевал Паравани) дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда запрещено для автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остальных видов автотранспорта движение свободно.
На остальных участках дороги движение свободно.
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