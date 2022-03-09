https://sputnik-georgia.ru/20220309/pereval-paravani-na-vostoke-gruzii-zakryt-dlya-gruzovikov-i-avtobusov-265084088.html

Перевал Паравани на востоке Грузии закрыт для грузовиков и автобусов

Перевал Паравани на востоке Грузии закрыт для грузовиков и автобусов

Непогода создала проблемы для автомобилистов в Восточной Грузии 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T11:48+0400

2022-03-09T11:48+0400

2022-03-09T11:54+0400

грузия

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. На перевале Паравани в Восточной Грузии действуют ограничения для автомобилистов, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Особый режим на дорогах введен из-за интенсивного снегопада и плохой видимости.В частности, движение на 94-110 километре (перевал Паравани) дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда запрещено для автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остальных видов автотранспорта движение свободно.На остальных участках дороги движение свободно. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, дороги, департамент автомобильных дорог