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Россия захватила документы с планами Киева атаковать Донбасс в марте
Россия захватила документы с планами Киева атаковать Донбасс в марте
Российская спецоперация сорвала планы киевских властей, отмечают в МО РФ 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T13:39+0400
2022-03-09T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В распоряжение российских военных попали документы Нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в Донбассе в марте, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он подчеркнул, что в Минобороны хорошо помнят тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима об отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата ДНР и ЛНР и их стремлении решать все вопросы "политико-дипломатическим путем"."Однако оригиналы секретных боевых документов Нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений", – заявил генерал.Он уточнил, что в распоряжении России находится приказ командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. В нем подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне "операции объединенных сил" в Донбассе. Существенное внимание в документе уделяется вопросам "отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации".Вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным, добавляет Конашенков. Но известно, что американские и британские инструкторы натаскивали некоторые украинские подразделения по программам подготовки "натовского стандарта". В частности, они тренировали батальонно-тактическую группу 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.По сведениям Москвы, украинцы собирались завершить подготовку к наступлению на Донбасс 28 февраля, но российская спецоперация сорвала эти планы.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости, россия, владимир путин, украина, москва, сша, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022
Россия захватила документы с планами Киева атаковать Донбасс в марте
13:39 09.03.2022 (обновлено: 13:44 09.03.2022) Подписаться на
Российская спецоперация сорвала планы киевских властей, отмечают в МО РФ
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В распоряжение российских военных попали документы Нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в Донбассе в марте, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования Нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года", – цитирует Конашенкова РИА Новости.
Он подчеркнул, что в Минобороны хорошо помнят тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима об отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата ДНР и ЛНР и их стремлении решать все вопросы "политико-дипломатическим путем".
"Однако оригиналы секретных боевых документов Нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений", – заявил генерал.
Он уточнил, что в распоряжении России находится приказ командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. В нем подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне "операции объединенных сил" в Донбассе. Существенное внимание в документе уделяется вопросам "отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации".
Вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным, добавляет Конашенков. Но известно, что американские и британские инструкторы натаскивали некоторые украинские подразделения по программам подготовки "натовского стандарта". В частности, они тренировали батальонно-тактическую группу 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.
По сведениям Москвы, украинцы собирались завершить подготовку к наступлению на Донбасс 28 февраля, но российская спецоперация сорвала эти планы.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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