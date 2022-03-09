https://sputnik-georgia.ru/20220309/rossiyane-stali-massovo-priezzhat-gruziyu-265089968.html

Россияне стали массово приезжать в Грузию?

Россияне стали массово приезжать в Грузию?

За последние две недели в Грузию приехали более 20 тысяч россиян 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T13:54+0400

2022-03-09T13:54+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что россияне стали массово приезжать в Грузию после обострения ситуации на Украине.Оппозиционеры заявляют о большом потоке прибывающих в Грузию граждан России, что, по их словам, представляет опасность для страны. Оппозиционеры требуют ввести визовый режим для россиян, запретить работу российских СМИ в Грузии, а также закрыть небо для российских авиаперевозчиков.По его словам, за последнее время в Грузию из Турции въехало много выходцев из Северного Кавказа."Это чеченцы, дагестанцы, ингуши, которые застряли (за границей – ред.) и не могли вылететь в свою страну", – пояснил Гомелаури.После решения США, Канады и стран ЕС прекратить авиасообщение с РФ, находящиеся за рубежом россияне стали искать альтернативные пути возвращения на родину. Одно из самых популярных направлений для этого – Турция, которая не вводила санкций против РФ.Гомелаури подчеркнул, что власти Грузии делают все возможное для защиты государственной границы. Что касается предполагаемых групп диверсантов, по словам главы МВД, Служба госбезопасности работает в этом направлении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, леван давиташвили, вахтанг гомелаури, сша, россия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022