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Сколько зарабатывают в Грузии - последние данные
Сколько зарабатывают в Грузии - последние данные
Средняя зарплата в Грузии составляет 1,6 тысячи лари, что по курсу на 9 марта более 465 долларов 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T21:13+0400
2022-03-09T21:13+0400
2022-03-09T21:13+0400
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Национальная служба статистики "Сакстат" опубликовала новые данные "Итоги предпринимательской деятельности" за IV квартал 2021 года, согласно которым в частном секторе Грузии работали 693,4 тысячи человек, большая часть - в крупных бизнес-компаниях.По сравнению с 2020 годом средняя зарплата в частных компаниях увеличилась за год на 181 лари. При этом, если для мужчин средняя зарплата на 1 января составляла 1,6 тысячи лари, то для женщин – 1,2 тысячи лари.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о средней зарплате в Грузии и основных деятельности в бизнес-секторе.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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инфографика, зарплата, грузия, бизнес, социальная сфера в грузии, экономика, sputnik, инфографика
Сколько зарабатывают в Грузии - последние данные
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Средняя зарплата в Грузии составляет 1,6 тысячи лари, что по курсу на 9 марта более 465 долларов
Национальная служба статистики "Сакстат" опубликовала
новые данные "Итоги предпринимательской деятельности" за IV квартал 2021 года, согласно которым в частном секторе Грузии работали 693,4 тысячи человек, большая часть - в крупных бизнес-компаниях.
По сравнению с 2020 годом средняя зарплата в частных компаниях увеличилась за год на 181 лари. При этом, если для мужчин средняя зарплата на 1 января составляла 1,6 тысячи лари, то для женщин – 1,2 тысячи лари.
В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете подробную информацию о средней зарплате в Грузии и основных деятельности в бизнес-секторе.