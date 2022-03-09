https://sputnik-georgia.ru/20220309/top-5-sovetov-dietologa-dlya-bystrogo-pokhudeniya-264991614.html

Топ-5 советов диетолога для быстрого похудения

Топ-5 советов диетолога для быстрого похудения

Вы хотите похудеть и не знаете как? Врачи-диетологи спешат на помощь и дают самые эффективные советы

2022-03-09T06:06+0400

2022-03-09T06:06+0400

2022-03-09T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Диетологи назвали пять советов для тех, кто хочет быстро сбросить вес.Первой важной рекомендацией специалистов оказался здоровый сон. Недостаток сна, по мнению врачей, ведет к замедлению обмена веществ, а также нарушению гормонального фона, что может повлиять на процесс похудения и сделать диеты неэффективными.Для эффективного процесса похудения также необходимо выпивать как минимум 3-4 литра воды в день. Это поможет вывести из организма накопившиеся токсины.Третьим советом диетологов для похудения являются промежутки между приемами пищи. Диетолог порекомендовала следить за ложными позывами голода, которые могут возникать во время диеты, и есть исключительно в соответствии с индивидуальным планом питания и состоянием здоровья.Последний, однако один из самых главных пунктов, это обязательное включение физической активности. Спорт поможет ощутимо повысить эффективность диет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

советы врачей, новости, общество, здоровье, врач-диетолог, диета