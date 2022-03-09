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https://sputnik-georgia.ru/20220309/top-5-sovetov-dietologa-dlya-bystrogo-pokhudeniya-264991614.html
Топ-5 советов диетолога для быстрого похудения
Топ-5 советов диетолога для быстрого похудения
Вы хотите похудеть и не знаете как? Врачи-диетологи спешат на помощь и дают самые эффективные советы
2022-03-09T06:06+0400
2022-03-09T06:06+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Диетологи назвали пять советов для тех, кто хочет быстро сбросить вес.Первой важной рекомендацией специалистов оказался здоровый сон. Недостаток сна, по мнению врачей, ведет к замедлению обмена веществ, а также нарушению гормонального фона, что может повлиять на процесс похудения и сделать диеты неэффективными.Для эффективного процесса похудения также необходимо выпивать как минимум 3-4 литра воды в день. Это поможет вывести из организма накопившиеся токсины.Третьим советом диетологов для похудения являются промежутки между приемами пищи. Диетолог порекомендовала следить за ложными позывами голода, которые могут возникать во время диеты, и есть исключительно в соответствии с индивидуальным планом питания и состоянием здоровья.Последний, однако один из самых главных пунктов, это обязательное включение физической активности. Спорт поможет ощутимо повысить эффективность диет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Лиза Офман
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советы врачей, новости, общество, здоровье, врач-диетолог, диета

Топ-5 советов диетолога для быстрого похудения

06:06 09.03.2022
© photo: Pixabay / silviaritaЗдоровая пища
Здоровая пища - Sputnik Грузия, 1920, 09.03.2022
© photo: Pixabay / silviarita
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Вы хотите похудеть и не знаете как? Врачи-диетологи спешат на помощь и дают самые эффективные советы
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Диетологи назвали пять советов для тех, кто хочет быстро сбросить вес.
Первой важной рекомендацией специалистов оказался здоровый сон. Недостаток сна, по мнению врачей, ведет к замедлению обмена веществ, а также нарушению гормонального фона, что может повлиять на процесс похудения и сделать диеты неэффективными.
© photo : Pixabay / Claudio_ScottСпящая девушка
Спящая девушка - Sputnik Грузия, 1920, 05.03.2022
Спящая девушка
© photo : Pixabay / Claudio_Scott
Для эффективного процесса похудения также необходимо выпивать как минимум 3-4 литра воды в день. Это поможет вывести из организма накопившиеся токсины.
Третьим советом диетологов для похудения являются промежутки между приемами пищи. Диетолог порекомендовала следить за ложными позывами голода, которые могут возникать во время диеты, и есть исключительно в соответствии с индивидуальным планом питания и состоянием здоровья.
Эксперты также советуют регулировать употребление сахара и жареной пищи. Полностью отказываться от любимой пищи не стоит, однако ограничить количество для достижения своей цели рекомендуется.
Последний, однако один из самых главных пунктов, это обязательное включение физической активности. Спорт поможет ощутимо повысить эффективность диет.
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