https://sputnik-georgia.ru/20220309/top-5-sovetov-dietologa-dlya-bystrogo-pokhudeniya-264991614.html
Топ-5 советов диетолога для быстрого похудения
Топ-5 советов диетолога для быстрого похудения
Вы хотите похудеть и не знаете как? Врачи-диетологи спешат на помощь и дают самые эффективные советы
2022-03-09T06:06+0400
2022-03-09T06:06+0400
2022-03-09T06:06+0400
советы врачей
новости
общество
здоровье
врач-диетолог
диета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24756/77/247567749_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c19b9588b69d6c527cf9cc61faab5a33.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Диетологи назвали пять советов для тех, кто хочет быстро сбросить вес.Первой важной рекомендацией специалистов оказался здоровый сон. Недостаток сна, по мнению врачей, ведет к замедлению обмена веществ, а также нарушению гормонального фона, что может повлиять на процесс похудения и сделать диеты неэффективными.Для эффективного процесса похудения также необходимо выпивать как минимум 3-4 литра воды в день. Это поможет вывести из организма накопившиеся токсины.Третьим советом диетологов для похудения являются промежутки между приемами пищи. Диетолог порекомендовала следить за ложными позывами голода, которые могут возникать во время диеты, и есть исключительно в соответствии с индивидуальным планом питания и состоянием здоровья.Последний, однако один из самых главных пунктов, это обязательное включение физической активности. Спорт поможет ощутимо повысить эффективность диет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24756/77/247567749_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_a173fc07dcfa00da6be0a40af6cfe640.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
советы врачей, новости, общество, здоровье, врач-диетолог, диета
Топ-5 советов диетолога для быстрого похудения
Подписаться на
Вы хотите похудеть и не знаете как? Врачи-диетологи спешат на помощь и дают самые эффективные советы
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Диетологи назвали пять советов для тех, кто хочет быстро сбросить вес.
Первой важной рекомендацией специалистов оказался здоровый сон. Недостаток сна, по мнению врачей, ведет к замедлению обмена веществ, а также нарушению гормонального фона, что может повлиять на процесс похудения и сделать диеты неэффективными.
Для эффективного процесса похудения также необходимо выпивать как минимум 3-4 литра воды в день. Это поможет вывести из организма накопившиеся токсины.
Третьим советом диетологов для похудения являются промежутки между приемами пищи. Диетолог порекомендовала следить за ложными позывами голода, которые могут возникать во время диеты, и есть исключительно в соответствии с индивидуальным планом питания и состоянием здоровья.
Эксперты также советуют регулировать употребление сахара и жареной пищи. Полностью отказываться от любимой пищи не стоит, однако ограничить количество для достижения своей цели рекомендуется.
Последний, однако один из самых главных пунктов, это обязательное включение физической активности. Спорт поможет ощутимо повысить эффективность диет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.