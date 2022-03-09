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Во главе Грузии стоят разумные люди – Хаиндрава
Во главе Грузии стоят разумные люди – Хаиндрава
Хаиндрава подчеркнул, что премьер Грузии, отказавшись вводить санкции против России, принял весь удар на себя 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T12:07+0400
2022-03-09T12:07+0400
2022-03-09T12:47+0400
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ираклий кобахидзе
владимир путин
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Грузинский режиссер, автор многосерийного фильма о годах нахождения у власти экс-президента Михаила Саакашвили "Герократия" Гога Хаиндрава считает, что во главе Грузии сегодня стоят разумные люди, которые делают все, чтобы не втянуть страну в боевые действия.Ежедневно в Тбилиси проводятся многотысячные акции в поддержку Украины. На митингах все чаще слышны призывы к отставке премьера Ираклия Гарибашвили, который решил, что Грузия не будет присоединяться к санкциям против России.По его словам, премьер знал, какой будет реакция оппозиции на отказ вводить санкции против Росси, но он все же принял удар на себя, лишь бы не допустить повторения событий 2008 года."Его долгом было, чтобы страна избежала несчастья", – отметил Хаиндрава.Грузия оказывает Украине гуманитарную и политическую поддержку. Страна поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, а также резолюцию ООН, осуждающую действия России.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, владимир путин, ираклий гарибашвили
Во главе Грузии стоят разумные люди – Хаиндрава
12:07 09.03.2022 (обновлено: 12:47 09.03.2022) Подписаться на
Хаиндрава подчеркнул, что премьер Грузии, отказавшись вводить санкции против России, принял весь удар на себя
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Грузинский режиссер, автор многосерийного фильма о годах нахождения у власти экс-президента Михаила Саакашвили "Герократия" Гога Хаиндрава считает, что во главе Грузии сегодня стоят разумные люди, которые делают все, чтобы не втянуть страну в боевые действия.
Ежедневно в Тбилиси проводятся многотысячные акции в поддержку Украины. На митингах все чаще слышны призывы к отставке премьера Ираклия Гарибашвили, который решил, что Грузия не будет присоединяться к санкциям против России.
"Я очень хорошо отношусь к Ираклию Кобахидзе (председатель правящей партии – ред.), Ираклию Гарибашвили (премьер Грузии – ред.) и, в целом, к правительственной команде. Слава Богу, во главе Грузии стоят разумные люди. Ираклий Гарибашвили принял весь удар на себя", – сказал Хаиндрава в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, премьер знал, какой будет реакция оппозиции на отказ вводить санкции против Росси, но он все же принял удар на себя, лишь бы не допустить повторения событий 2008 года.
"Его долгом было, чтобы страна избежала несчастья", – отметил Хаиндрава.
Грузия оказывает Украине гуманитарную и политическую поддержку. Страна поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, а также резолюцию ООН, осуждающую действия России.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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