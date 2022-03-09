https://sputnik-georgia.ru/20220309/zayavki-gruzii-ukrainy-i-moldovy-na-vstuplenie-v-es-izuchayutsya-po-otdelnosti---istochnik-265099905.html
Заявки Грузии, Украины и Молдовы на вступление в ЕС изучаются по-отдельности - источник
Заявки Грузии, Украины и Молдовы на вступление в ЕС изучаются по-отдельности - источник
Приоритетным для ЕС станет вопрос о членстве Украины как "вопрос моральной поддержки" 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T18:16+0400
2022-03-09T18:16+0400
2022-03-09T18:16+0400
грузия
новости
украина
обострение ситуации вокруг украины 2022
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/03/251638147_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_cba6e4cad17680c97c4ffe2fd1dcb669.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Заявки Грузии, Украины и Молдовы на вступление в Евросоюз будут рассматриваться в ЕС не пакетом, а по-отдельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского источника.Грузия и Молдова направили заявки на вступление в Евросоюз 3 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал аналогичную заявку 28 февраля.По словам источника, приоритетным для ЕС станет вопрос о членстве Украины: "В какой-то степени, это вопрос моральной поддержки".При этом он добавил, что сам факт быстрого принятия в ЕС заявок Украины, Грузии и Молдавии к рассмотрению уже является серьезным ускорением обычной процедуры.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева, чтобы заявка Украины на вступление в ЕС рассматривалась отдельно от Грузии и Молдовы. По мнению Кулебы, "подача Молдавией и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель".Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/03/251638147_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_78e6b69c9c2f483dce157f39e340f676.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, политика
Заявки Грузии, Украины и Молдовы на вступление в ЕС изучаются по-отдельности - источник
Подписаться на
Приоритетным для ЕС станет вопрос о членстве Украины как "вопрос моральной поддержки"
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik.
Заявки Грузии, Украины и Молдовы на вступление в Евросоюз будут рассматриваться в ЕС не пакетом, а по-отдельности, сообщает РИА Новости
со ссылкой на высокопоставленного европейского источника.
Грузия и Молдова направили заявки на вступление в Евросоюз 3 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал аналогичную заявку 28 февраля.
"Эти заявки будут рассматриваться каждая отдельно", - сообщил он.
По словам источника, приоритетным для ЕС станет вопрос о членстве Украины: "В какой-то степени, это вопрос моральной поддержки".
При этом он добавил, что сам факт быстрого принятия в ЕС заявок Украины, Грузии и Молдавии к рассмотрению уже является серьезным ускорением обычной процедуры.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева, чтобы заявка Украины на вступление в ЕС рассматривалась отдельно от Грузии и Молдовы. По мнению Кулебы, "подача Молдавией и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель".
Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.