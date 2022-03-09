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Заявки Грузии, Украины и Молдовы на вступление в ЕС изучаются по-отдельности - источник

Заявки Грузии, Украины и Молдовы на вступление в ЕС изучаются по-отдельности - источник

Приоритетным для ЕС станет вопрос о членстве Украины как "вопрос моральной поддержки" 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T18:16+0400

2022-03-09T18:16+0400

2022-03-09T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Заявки Грузии, Украины и Молдовы на вступление в Евросоюз будут рассматриваться в ЕС не пакетом, а по-отдельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского источника.Грузия и Молдова направили заявки на вступление в Евросоюз 3 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал аналогичную заявку 28 февраля.По словам источника, приоритетным для ЕС станет вопрос о членстве Украины: "В какой-то степени, это вопрос моральной поддержки".При этом он добавил, что сам факт быстрого принятия в ЕС заявок Украины, Грузии и Молдавии к рассмотрению уже является серьезным ускорением обычной процедуры.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева, чтобы заявка Украины на вступление в ЕС рассматривалась отдельно от Грузии и Молдовы. По мнению Кулебы, "подача Молдавией и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель".Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, политика