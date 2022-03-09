https://sputnik-georgia.ru/20220309/zelenskiy-okhladel-k-voprosu-vstupleniya-ukrainy-v-nato--video-265080751.html

Зеленский "охладел" к вопросу вступления Украины в НАТО – видео

Зеленский "охладел" к вопросу вступления Украины в НАТО – видео

По мнению Владимира Зеленского, альянс не готов принять Украину из-за опасений конфронтации с Россией. Смотрите в видео заявление украинского президента 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T10:05+0400

2022-03-09T10:05+0400

2022-03-09T13:49+0400

украина

нато

владимир зеленский

мультимедиа

видео

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/09/265080708_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a41de28c5dd40dd15e06fe9d9315dd60.jpg

"Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией", – заявил Зеленский в интервью ABC News.Он также отметил, что Украина не хочет быть страной, которая что-то просит, "стоя на коленях". Он сам не хотел быть таким президентом.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Зеленский охладел к вопросу вступления Украины в НАТО Зеленский охладел к вопросу вступления Украины в НАТО 2022-03-09T10:05+0400 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, нато, владимир зеленский, мультимедиа, видео, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022