https://sputnik-georgia.ru/20220309/zelenskiy-okhladel-k-voprosu-vstupleniya-ukrainy-v-nato--video-265080751.html
Зеленский "охладел" к вопросу вступления Украины в НАТО – видео
Зеленский "охладел" к вопросу вступления Украины в НАТО – видео
По мнению Владимира Зеленского, альянс не готов принять Украину из-за опасений конфронтации с Россией. Смотрите в видео заявление украинского президента 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T10:05+0400
2022-03-09T10:05+0400
2022-03-09T13:49+0400
украина
нато
владимир зеленский
мультимедиа
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обострение ситуации вокруг украины 2022
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"Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией", – заявил Зеленский в интервью ABC News.Он также отметил, что Украина не хочет быть страной, которая что-то просит, "стоя на коленях". Он сам не хотел быть таким президентом.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.
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Зеленский охладел к вопросу вступления Украины в НАТО
Зеленский охладел к вопросу вступления Украины в НАТО
2022-03-09T10:05+0400
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Sputnik Грузия
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украина, нато, владимир зеленский, мультимедиа, видео, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022
Зеленский "охладел" к вопросу вступления Украины в НАТО – видео
10:05 09.03.2022 (обновлено: 13:49 09.03.2022) Подписаться на
По мнению Владимира Зеленского, альянс не готов принять Украину из-за опасений конфронтации с Россией. Смотрите в видео заявление украинского президента
"Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией", – заявил Зеленский в интервью ABC News.
Он также отметил, что Украина не хочет быть страной, которая что-то просит, "стоя на коленях". Он сам не хотел быть таким президентом.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.