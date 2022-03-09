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Житель Грузии создал необычный автомузей под открытым небом - видео
Житель Грузии создал необычный автомузей под открытым небом - видео
В поселке Пасанаури находится необычный музей ретро-автомобилей под открытым небом. Его создал местный житель Джимшер Паташури на своем земельном участке... 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T14:03+0400
2022-03-09T14:03+0400
2022-03-09T14:03+0400
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Такие автомобильные кладбища – явление нередкое, они есть в разных городах Европы, России и США. Но мало кто знает, что еще один такой необычный музей под открытым небом есть и в Грузии. Это автомобильное кладбище расположено в поселке Пасанаури прямо вдоль центральной дороги, которую многие до сих пор по привычке называют Военно-Грузинской. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Если вы будете ехать из Тбилиси в сторону горнолыжного курорта Гудаури, его легко можно будет заметить по левую сторону дороги.
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Житель Грузии создал необычный автомузей под открытым небом - видео
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В поселке Пасанаури находится необычный музей ретро-автомобилей под открытым небом. Его создал местный житель Джимшер Паташури на своем земельном участке. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия.
Такие автомобильные кладбища – явление нередкое, они есть в разных городах Европы, России и США. Но мало кто знает, что еще один такой необычный музей под открытым небом есть и в Грузии. Это автомобильное кладбище расположено в поселке Пасанаури прямо вдоль центральной дороги, которую многие до сих пор по привычке называют Военно-Грузинской.
Если вы будете ехать из Тбилиси в сторону горнолыжного курорта Гудаури, его легко можно будет заметить по левую сторону дороги.