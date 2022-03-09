https://sputnik-georgia.ru/20220309/zhitel-gruzii-sozdal-neobychnyy-avtomuzey-pod-otkrytym-nebom---video-265090210.html

Житель Грузии создал необычный автомузей под открытым небом - видео

Житель Грузии создал необычный автомузей под открытым небом - видео

В поселке Пасанаури находится необычный музей ретро-автомобилей под открытым небом. Его создал местный житель Джимшер Паташури на своем земельном участке... 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T14:03+0400

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Такие автомобильные кладбища – явление нередкое, они есть в разных городах Европы, России и США. Но мало кто знает, что еще один такой необычный музей под открытым небом есть и в Грузии. Это автомобильное кладбище расположено в поселке Пасанаури прямо вдоль центральной дороги, которую многие до сих пор по привычке называют Военно-Грузинской. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Если вы будете ехать из Тбилиси в сторону горнолыжного курорта Гудаури, его легко можно будет заметить по левую сторону дороги.

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