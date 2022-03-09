https://sputnik-georgia.ru/20220309/zhiteley-krupnogo-rayona-tbilisi-preduprezhdayut-ob-otklyuchenii-vody-265073729.html

Жителей крупного района Тбилиси предупреждают об отключении воды

Жителей крупного района Тбилиси предупреждают об отключении воды

Компания проводила необходимые работы для обеспечения стабильности водоснабжения в Глданском районе 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T08:01+0400

2022-03-09T08:01+0400

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вода

новости

общество

грузия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Сотням жителей района Глдани в Тбилиси будет ограничена подача воды 9 марта на сутки, говорится в сообщении компании по водоснабжению столицы Georgian Water & Power (GWP).Компания проводила необходимые работы для обеспечения стабильности водоснабжения в Глданском районе, в поселении Мухиани 2, возле улицы Сазано, 22.По данным компании, без воды 9 марта с 10:00 до 10:00 10 марта останутся жители улицы Гобронидзе, 46 и коттеджей Мухиани.GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. В ходе работ компания будет подавать воду населению через резервуары до полного восстановления подачи воды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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вода, новости, общество, грузия, тбилиси