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Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны 11 человек
Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны 11 человек
Полицейские провели контрольные закупки бупренорфина, героина и марихуаны, и тайно сделали аудио- и видеозаписи 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T15:12+0400
2022-03-10T15:12+0400
2022-03-10T15:43+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Полиция задержала за наркопреступления 11 человек, шестеро из которых, в том числе иностранец, обвиняются в наркоторговле, сообщает МВД Грузии.Аресты были проведены в разных частях Тбилиси, Рустави, Батуми, а также в регионе Самегрело - Земо Сванети. В ходе арестов были изъяты различные наркотические и психотропные вещества, расфасованные для продажи, сообщает МВД.Этому предшествовало несколько этапов контрольной закупки наркотиков (бупренорфин, героин и марихуана) на основании постановления судьи. Полицейские тайно сделали аудио и видеозаписи происходящего.Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств", а также "Незаконное изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов". Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны 11 человек
15:12 10.03.2022 (обновлено: 15:43 10.03.2022) Подписаться на
Полицейские провели контрольные закупки бупренорфина, героина и марихуаны, и тайно сделали аудио- и видеозаписи
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Полиция задержала за наркопреступления 11 человек, шестеро из которых, в том числе иностранец, обвиняются в наркоторговле, сообщает МВД Грузии.
Аресты были проведены в разных частях Тбилиси, Рустави, Батуми, а также в регионе Самегрело - Земо Сванети. В ходе арестов были изъяты различные наркотические и психотропные вещества, расфасованные для продажи, сообщает
МВД.
Этому предшествовало несколько этапов контрольной закупки наркотиков (бупренорфин, героин и марихуана) на основании постановления судьи. Полицейские тайно сделали аудио и видеозаписи происходящего.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств", а также "Незаконное изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов".
Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.
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